消防分、小隊長救災指揮能力複訓　提升消防救災指揮效能

▲台南市消防局第五大隊，為了提升擔任初期指揮官角色的分、小隊長決斷、救災安全認知及指揮運作能力，辦理初期指揮官搶救指揮定期複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

火災搶救行動是否成功，往往在搶救初期即已決定，台南市消防局第五大隊，為了提升擔任初期指揮官角色的分、小隊長決斷能力、救災安全認知及指揮運作能力，提升消防人員救災安全，特別於7月30、31日辦理初期指揮官搶救指揮定期複訓。

複訓內容包含了火場各級指揮官指揮管理原則、快速救援隊及高樓搶救原則，透過理論與實際案例結合，讓所屬各單位之分、小隊長瞭解到，初期指揮官在火災搶救中所應扮演的角色及相關的工作事項，藉以提昇分、小隊長的指揮搶救能力。

訓練的過程，消防局第五大隊教官團將國外新知融合國內現有的教材，將火災搶救初期指揮官的角色重新定義，並詳細律定初期指揮官的工作、指揮要領及安全管制講解，讓第五大隊所屬各分、小隊長重新瞭解初期指揮官，在火災搶救的過程中所應執行的任務；在本次的訓練中，也將幾次的火災搶救案例重新檢視，讓參加的學員將新舊觀念融合，讓參加的分、小隊長用新的觀念來套用過去的案例，來相互印證本次的學習目標，並從中去發現自己對於初期指揮官的任務是否熟悉。

第五大隊大隊長邱淵明表示，在火場的初期部署，初期指揮官扮演很重要的角色，透過下達正確的戰術指令、指揮的決斷、災情的掌握及回報，缺一不可，期待透過本次的訓練，以提升本大隊所屬各分(小)隊長的火災搶救初期的搶救指揮能力，為成功的火災搶救奠定一個成功的基礎。

消防局李明峯局長表示，火災搶救是消防人員最重要的任務，而一場成功的火災搶救是奠定在消防人員對於戰技、戰術的理解及執行能力上，第五大隊的訓練是針對初期指揮官搶救指揮能力的提升，對於火災搶救是非重要的一門課題，期望在本次的訓練後，擔任初期指揮官的分、小隊長都能確實的提升相關的指揮部署能力，在減少市民生命財產損失的同時，又能確保進入火場搶救同仁的安全，以期成為一個安全又有效率的救災團隊。

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