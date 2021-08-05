快訊／高雄釣魚、蝦場今可營業了！內用比照防疫規定　KTV仍禁止

▲高雄市釣蝦、釣魚場5日起可恢復營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府5日宣布，即日起釣魚、蝦場有條件開放營業，並應做好員工健康管理、顧客實聯制、全程佩戴口罩、保持1.5公尺社交距離等防疫規範。附設餐飲之業者，應符合高雄市餐飲內用指引規定，且KTV不得開放供消費者唱歌。

高雄市經發局指出，釣魚、蝦場欲復業者，除做好防疫措施外，場內有附餐飲者，則須符合高雄市餐飲內用指引規定，包含設置隔板、桌距間隔1.5公尺等，且限以個人套餐供應、不得共食，離席就須戴好口罩。

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▲釣魚、釣蝦場內用有條件開放，必須遵守高雄市內用防疫規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局強調，KTV現在還是屬於暫停營業之行業，所以附設視廳歌唱設備(KTV)未開放提供消費者使用，更嚴禁於釣座旁直接邊烤邊吃，請業者及消費者務必配合。市府也將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。

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