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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯市府稱「X Men」接觸者不在台北！高市府追查：他在台北站下車

▲高雄特殊交友圈關聯性 。（圖／高雄市政府）

▲台北市政府3日強調，「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市近期爆發5例確診個案，都和「特殊交友圈」有關。衛生局疫調指出，指標個案曾到台北參加「X Men」聚會。不過，北市府3日否認此說法，強調活動地點、確診者、接觸者等都不在台北市，但高雄市衛生局晚間列出時間序打臉，強調指標個案就是在「高鐵台北站」下車，而疫調就必須交由地方政府調查。

衛生局還原疫調過程，針對「指標個案」陳述，7月1日上午於左營站搭乘高鐵抵達「台北站」後，隨即聯繫台北地區友人，當日借宿A友人家中，並於2日找出其另一名友人B，3人一起參加台北某多人聚會，於3日回到B友人家中留宿，4日離開南下高雄。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高市府晚間反擊，並列出時間序，指出「指標個案」7月1日就在高鐵台北站下車。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，鑒於指標個案於疫調中陳述，接觸對象與地點均非屬高雄市轄管，於是提供疾管署協助釐清，後續新北市也在接獲疾管署通知後於7月31日匡列B友人採檢並確診。另「指標個案」血清抗體檢驗結果，研判感染時間應在3週以上；基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析判斷斷感染源為台北地區。

衛生局強調，針對類似跨縣市移動感染事件，根據疫調、抽絲剝繭儘速釐清感染源，是流行病學上防治疫情必要的基本原則，也是地方政府阻斷社區隱形傳播鏈的基本功。

▲▼高市府0802會議 。（圖／高雄市政府）

▲高雄「X Men」群聚累計5人確診；點圖可放大。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，因高雄市疫調人員及警察同仁鍥而不捨，針對「指標個案」疫調，才確認感染源7月1日至4日台北地區B友人的接觸與確診，進而防範社區傳播，高雄市政府防疫團隊秉持一貫的跨地方合作原則進行疫調通報而找出新北個案。

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