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女記者追問「高端數量」　陳時中動怒：這樣的態度不健康

記者黃翊婷／綜合報導

食藥署7月30日完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑。一名女記者4日在記者會上追問「高端疫苗的批次和數量是否難以掌握」，指揮官陳時中罕見動怒回應，「第一天說我不知道，第二天說我忘了問，用這態度不是一個健康態度」，一度掀起網友正反意見熱議。

▲▼0804中央流行疫情指揮中心記者會，搭上東奧羽球男雙奪金話題，全員佩戴上有「硬啦」、「Taiwan」字樣的口罩，陳時中，陳宗彥，莊人祥，周志浩，羅一鈞，張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中在記者會上被追問高端疫苗的問題，罕見動怒。（圖／指揮中心提供）

台北市前市長郝龍斌4日上午到台北高等行政法院提告，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權，批評在無實證情況下施打，根本是把人民當成白老鼠，更可能在原本預期的群體免疫中，造成防疫破口，痛批衛福部長陳時中強推緊急授權，「是國產疫苗的劊子手。」

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陳時中同日下午在記者會上回應郝龍斌一事並表示，自己不打疫苗就別打，但不要呼籲民眾不要施打，他個人的法律行為，指揮中心還是尊重。

接著，陳時中談到高端疫苗，由於高端疫苗在7月30日拿到食藥署核發的封緘證明書，目前還在進行後續作業中，他表示，還有10批疫苗在檢驗中，8批要求重新補件相關資料。

此時一名女記者追問，「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗使用，為什麼問了2天，指揮中心都沒有辦法給出相關數據，難道是無法掌握疫苗批次和數量嗎？」

陳時中難掩不耐，直指媒體回應，「這樣的問法不好，我昨天就跟妳講我忘了問，第一天問，我不知道，第二天說我忘了問，用這樣的態度不是一個健康態度。」隨後他強調，送驗幾批跟大眾利益關係不大。

網友留言討論陳時中動怒一事。（圖／翻攝自ETtoday網頁）

▲網友在相關新聞底下留言討論。（圖／翻攝自ETtoday網頁）

陳時中罕見動怒在網路掀起兩派網友論戰，有人認為記者的提問根本是故意栽贓，陳生氣並不過分；而另一派網友則不這麼認為，還有人在PTT八卦版以「記者認真問疫苗題被怒飆是不是很衰？」為題PO文，其他人也紛紛回應，「忘記問還敢這麼大聲？可以這麼理直氣壯？」、「支持記者明天繼續問」、「記者問的越專業，越顯的CDC很可笑」。

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗已有26萬5528劑完成送驗。（圖／食藥署提供）

面對高端疫苗問題，台北市長柯文哲4日晚間於臉書PO文表示，這幾天台北市防疫記者會必考題，也是「高端疫苗」，這是一個很難回答的題目，「因為它實在違反醫學倫理與常識。」

柯文哲表示，非臨床試驗還沒做完，就開始臨床試驗，還沒解盲，政府就先簽採購合約，6月只完成臨床二期部分解盲，7月18日就有了緊急使用授權（EUA），完全臨床二期解盲還在幾個月後，至於臨床三期，還不知到底要不要做，然後就火速納入公衛施打疫苗計畫，幾天後高端的檢驗封緘作業就完成了。

最後，柯文哲反問，如果台灣是因為沒有疫苗才適用EUA，「為什麼台灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓台灣人沒得選擇？」他以衛福部長陳時中4日在記者會中的言論回酸「這個問法會不會不健康？絕對與公眾利益有關。」

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