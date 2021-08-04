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郭台銘曝捷克打BNT一劑35美元　他7月簽約買的是「這個價格」

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭董Facebook）。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭台銘Facebook，下同）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘7月12日才成功與台積電聯手簽約買下1千萬劑BNT，今（4日）晚間在臉書自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，收費大約35美元。事實上，若對比市場估計郭台銘和台積電當初30-33美元左右的簽約價，顯然郭台銘買到的疫苗價格相對便宜。

郭台銘3日晚間在松山機場被捕捉到乘坐私人飛機前往歐洲，他在臉書特別用Hashtag寫下「#催貨進行式」，要替台灣爭取更快得到貨時間。

郭台銘表示，在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall；他選擇Pfizer-BNT，收費大約35美元，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗，過程約20分鐘，在Shopping Mall裡休息30分鐘即可離開，結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界。

據指出，若以捷克一劑35元BNT的價格來看，當初業界就預估，郭台銘和台積電洽談的價格並不算貴，屬於一般市場採購價。台灣生技公司日前也有意以商業模式引進，價格就落在每劑30-33美元左右。

在這次的接種體驗中，郭台銘透過臉書發文也表示，在台灣疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沉重。

郭台銘感嘆，台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好。

▲郭台銘赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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