陳佩琪：高端對抗變種病毒效力不詳　大量施打「恐成台灣防疫破口」

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（資料圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

食藥署2日宣布，4批高端疫苗共26萬劑疫苗完成封緘檢驗，使台北市長柯文哲當天直言，「我都氣到不想講話了。」柯文哲的妻子、醫師陳佩琪4日提及，柯文哲想表達的是，沒有三期試驗的疫苗，對對抗變種病毒的效力不詳，倘若台灣大量施打高端疫苗，「萬一防護力不好，到時Delta入侵，這些人抗體防護力不佳，可能會變台灣防疫的破口。」

陳佩琪4日傍晚於臉書提及，最近高端疫苗的爭議，使柯文哲說「氣到講不出話來」，她認為這或許是醫生背景的人才有的情緒。目前大多數學者爭執的層面有兩個，一個是疫苗沒得到國際認證，因為沒三期或三期期中報告，第二個爭議點是台灣目前環境和國外現有疫苗，有需要現在做緊急授權嗎？

「很多人都警告我不可講高端怎麼樣，因評論高端可能招致不同等級的罪名。」陳佩琪舉例，像是「唱衰台灣」、「沒有台灣價值」等，或是講高端等同於攻擊政府，甚至被質疑是「XX同路人」、「滾回去打XX」等。

陳佩琪說，柯文哲想表達的是，還沒有三期試驗的疫苗，不知道保護力和預防重症的能力，現在讓民眾施打有疑慮；此外對抗變種病毒效力也不詳，「若台灣大量施打高端，萬一防護力不好，到時Delta入侵，這些人抗體防護力不佳，可能會變台灣防疫的破口。」

最後，陳佩琪提及，身體和健康是自己的，依病人自主權法，病人有選擇自己要打什麼疫苗的權力，況且現在網路資訊如此發達，「想打什麼，自己決定就好，學者的正反意見可供民眾參考，疫苗論戰是科學問題，不須為此扣人罪名。」