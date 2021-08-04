郭台銘赴歐洲催貨BNT　網友超感動：乾爹2024投你一票

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘捐給政府500萬劑BNT疫苗。他3日搭乘私人飛機前往歐洲，4日晚間在臉書表示，為了取得歐盟證明，已在捷克布拉格打BNT，他也透露「催貨進行式」。消息一出，令許多網友相當感動，還有人留言「2024出來投你一票了乾爹」。

▲郭台銘在歐洲打BNT。（圖／翻攝自郭台銘Facebook，下同）



郭台銘表示，剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗，因為需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程，在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個購物中心，體驗非常棒的施打體驗。

郭台銘指出，這個購物中心的施打點，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

郭台銘提到，選擇Pfizer-BNT，這裡需要收費，但費用大概美元35元（約新台幣974元），不算不合理，更何況是提供極好的注射體驗，過程約20分鐘，在購物中心裡，休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的證明、應該效用可以通行世界，透過商業手段進行，有機會改善消費者體驗！

郭台銘還說，在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重，台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好！

消息一出，網友紛紛留言「2024出來投你一票了乾爹」、「謝謝郭董，2024可以考慮再出來」、「2024真心希望郭董出來選總統」、「感謝郭董的疫苗！盼全台灣人都能一樣打到國際認證疫苗兩劑！」、「郭董處理事情比當今的台灣政府有效率，又令人放心」、「感謝郭董拯救台灣同胞」、「感謝郭董，為台灣人民持續奉獻努力」。