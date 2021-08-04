抗疫女神賈永婕　捐贈台南市消防局喉頭鏡8組

▲抗疫女神賈永婕，4日下午捐贈8組影像式喉頭鏡予台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈，並回贈生命之星獎座以感謝賈永婕善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抗疫女神賈永婕，經透過友人謝立韋博士得知面對到院前心肺功能停止（OHCA）病患，如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，4日下午捐贈8組影像式喉頭鏡予台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈，並回贈生命之星獎座以感謝賈永婕善行義舉。

賈永婕特地南下參加這場捐贈，她說疫情期間很多人封她是「抗疫女神」，但其實是她因為背後有很多神隊友、廠商，還有像謝立韋博士這樣能夠即時把第一線的需求反應出來的人。賈永婕後說，這場疫情是全台灣人的事，我們都是同一條船上的人，不應該有彼此。

謝立韋博士表示，因為抗疫女神賈永婕人美心美，所以才向她提出喉頭鏡的需求，在瞭解用途後，賈永婕也很迅速地就答應了。有鑑於氣管插管是一項高風險飛沫傳染的處置，時值疫情期間，影像式喉頭鏡可以降低風險並使執行成功率提升，不僅保護出勤同仁的安全也有效提升患者存活率，實乃一舉兩得。謝博士長期關注院前救護領域，並運用自身醫護背景，為出勤救護人員設想，並爭取資源，實質地造福消防弟兄。

市長黃偉哲說，一開始向賈永婕提出全國醫療院所需要HFNC的就是謝立韋博士，並大讚謝博士很有遠見，有許多醫護人員和病人都因此受惠，也是發起這波抗疫物資募集的重要關鍵人物。黃偉哲市長並表示，從賈永婕的無私號召，到謝博士的私下關懷，都可以看見全國人民不分彼此地齊心抗疫。

消防局局長李明峯感謝抗疫女神賈永婕小姐及謝立韋博士提升了消防局的院前插管裝備，並表示此次捐贈的8組影像式喉頭鏡，將分別分配給台南市8支專責救護分隊使用。李局長表示，雖然值此疫情期間，但院前救護的工作，消防局一樣全力以赴，現在有更好的裝備，能保護同仁，對市民來說也是一種福氣。

此外，善心人士葉曉橋、康宸弘聯合捐贈「二氧化氯消毒門」予消防局第七大隊東門、南門防疫專載隊使用，保障救護同仁出入環境安全，4日上午10時於第七大隊南門分隊一樓門口捐贈「二氧化氯消毒門」，並由大隊長黃輝林代表受贈並頒發感謝狀。大隊長黃輝林表示，感謝捐贈第七大隊南門分隊及東門分隊「二氧化氯消毒門」，讓出入廳舍的消防人員可直接進行全身消毒，確保不受外在病毒威脅，非常感謝善行義舉。

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