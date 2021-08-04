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台南便利送交易額突破1000萬元　黃偉哲鼓勵利用外送平台避免群聚

▲台南市經發局長陳凱凌表示，「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務目前為止共媒合11處商圈及17處市場成功開啟外送服務，交易金額突破1000萬元，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局長陳凱凌表示，「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務目前為止共媒合11處商圈及17處市場成功開啟外送服務，交易金額突破1000萬元，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情，為降低市民朋友因疫情影響造成日常採買的不便，台南市政府5月24日率先推出「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務，並於6月24日結合全聯、家樂福等賣場外送，截至3日止，累計訂單數超過17700筆，交易金額突破1000萬元，成果亮眼。

台南市長黃偉哲表示，疫情短期內不會結束，台南市政府仍鼓勵民眾外帶或善用外送平台，台南便利送將持續與購物節及各項商圈振興活動結合，推出線上限時優惠，同時也結合社群平台直播，刺激線上買氣，希望幫助更多傳統商家數位轉型，在疫情下維持業績穩定。

黃偉哲指出，因應新冠肺炎疫情衝擊產業及民生經濟，而市府建置台南便利送平台，目的即希望提供跨業整合、創新互助營銷模式，減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊。

▲台南市經發局長陳凱凌表示，「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務目前為止共媒合11處商圈及17處市場成功開啟外送服務，交易金額突破1000萬元，（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也呼籲民眾多多使用台南便利送下訂，除了增進攤商、店家生意外，也間接提升計程車運量，紓解計程車因疫情的衝擊，又能達到防疫，創造三贏局面。

經發局長陳凱凌表示，「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務目前為止共媒合11處商圈及17處市場成功開啟外送服務，累計訂單數超過17700筆，交易金額突破1000萬元，另外平台也提供信用卡、ATM轉帳及LINE Pay等多元付款管道。目前經發局已辦理7場線上直播、6場促銷活動，未來更規劃加碼辦理5場線上直播及3場促銷活動，對攤商而言，市府提供免上架費免抽成且補貼運費，希望協助市場攤商在這波疫情影響下注入一股活水，共同攜手度過疫情難關。

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