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台南市疫苗劑次涵蓋率31.7％　黃偉哲：民眾接種疫苗仍需落實防疫

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國新增20例本土確診個案，台南無新增本土病例，台南市長黃偉哲指出，COVID-19疫苗接種作業至3日止，台南市共接種592599劑次，疫苗劑次涵蓋率31.7％，黃偉哲市長強調，有些疫苗施打率相當高的國家於解封後，反而進入另一波疫情的高峰，呼籲民眾完疫苗也要戴口罩、勤洗手和保持安全社交距離。

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，防疫視同作戰，他以「忘戰必危」提醒所有的市民朋友，疫苗覆蓋率高的國家在解封後尚且如此，台灣更沒安逸的本錢，請大家務必做好防疫措施，同時盼大眾能保有機警的心，密切關心曾去過外縣市的親朋好友的身體狀況，以防堵疫情的擴散。有關15816個案在台南足跡均完成清消，匡列 40位進行居家隔離及自我健康監測，相關業者停業完成清消經檢查始能復業。

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對南市最新疫苗施打情況，衛生局長許以霖報告表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )將自8月5日上午10時開放預約接種，凡符合預約接種資格者，即可進行預約，並會陸續收到提醒簡訊，預約時間至8月7日中午12時截止。

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此期可接種疫苗為莫德納疫苗第一、二劑，第二劑預約接種對象為「已接種第一劑莫德納疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類對象及孕婦」；可接種第一劑的對象為「已於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲(含)以上長者及55歲(含)以上之第九類對象」，預定於8月11日至8月17日施打。

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖再次強調，目前中央尚未開放AZ、莫德納混打，請醫護人員切勿以身試打，若混打後有不良反應，恐無法負責，請務必留意。

▲台市長黃偉哲提醒，民眾打完疫苗也要注意落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，針對補教業者關心疫苗施打問題，黃偉哲表示，現在補教的老師跟國中、高中的老師正在施打中，如有什麼疑問，可以聯絡市府教育局。

教育局楊主秘亦說明指出，台南補教師施打日期為7月31日到8月8日，是以補教的公告系統來正式通知符合列冊的人員來施打，而簡訊通知只是輔助功能，沒有收到簡訊也沒關係，可以直接和教育局做詢問，若是符合施打的對象，教育局會協助聯繫，並在8月8日前安排施打。

最後，黃偉哲市長呼籲，接種疫苗可預防重症及降低傳染，但仍可能被傳染或傳染他人，請民眾務必持續落實防疫措施，以降低疫情發生的風險。

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