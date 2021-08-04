全美戲院顏振發畫師新書發表　黃偉哲力邀品味半世紀的台灣電影發展

▲全美戲院開業70年，特別出版《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》一書，4日下午舉辦開幕及新書發表會，市長黃偉哲親自祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到疫情三級警戒的影響，許多店家也都紛紛停業，在微解封開放後，台灣的電影院也都紛紛重新營業，台南「今日全美戲院」配合政府政策休息3個月，將重新開幕，適逢今年為全美戲院開業70年，特別出版《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》一書，4日下午舉辦開幕及新書發表會，市長黃偉哲親自與會祝賀。

台南市長黃偉哲表示，拜科技之賜儘管現代的電影，可以用動畫或者其它新的方式製作，但是顏振發老師的電影畫板隨著台灣的電影產業，從戰後一路走來，陪伴台灣電影發展，顏老師的新書發表對台灣的電影文化史來說是一段重要的歷程。

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黃偉哲說，將來不管是全美戲院會變裝成為何種藝文空間，不管是放電影，或是辦活動、辦歌唱會，這個舞台不管變成什麼樣，顏老師的電影看板的畫作會一直陪伴著我們，將來台南市政府希望能夠跟全美戲院的發展，一起共同向前走。

黃偉哲希望讓未來台南的文化刻劃出更新的路，做為台灣的第一個城市，有更傲人、更讓人家驚豔的新的發展。他也感謝顏老師，也感謝王振愷能夠記錄台灣文化史的這一段歷程，

全美戲院的首席電影畫板畫師顏振發老師的個人傳記《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》，由新銳作家、台南囝仔王振愷執筆，替這位國際媒體爭相報導的畫師精彩的半世紀職人生涯進行完整紀錄，本書並連結到世界電影海報的歷史，以及顏水龍、郭柏川等台南重要前輩藝術家，將顏老師的藝術實踐論述深化。

這本書發行後馬上攻佔各大書店排行榜，成為博客來當月選書，黃偉哲市長也誠摯的向全國熱愛台南、想要更深入認識台南和傳統電影院產業的朋友推薦本書，請大家一定要找機會買來讀讀看。

而關閉近３個月的台南全美戲院遵循政府防疫規定，將於8月6日（五）整裝出發、重新營業！開幕當天也將有精彩的表演活動，影迷還可以憑票根到周邊的「赤嵌朋派商圈發展協會」數十間店家，進行優惠活動。8月6日當天赤嵌朋派粉絲團也會開一起直播，發表即將推出、誠意滿滿的赤嵌萬神尚朋派禮包第一彈與民眾見面。

赤嵌萬神尚朋派禮包內容包含三大知名老店加持，「台灣糖的專家」-赤崁糖的椪餅，再搭配上在台灣超過半個世紀的中藥世家博仁堂精心特製的仙楂丸，炎炎夏日中特別具生津止渴、去油解膩的效果；第三間老店則是創立於1895年的府城歷史之窗─吳萬春香行，將台灣漢方草藥入香，內含十二種藥材，可達到淨化週身的功效，並帶來歡喜快樂好心情。最後以赤崁萬神尚朋派的概念設計出伴手禮盒裝，送禮自用兩相宜！

今日全美戲院鄰近周邊的赤嵌朋派商圈，戲院經理兼商圈理事長吳俊誠也表示，全美戲院將與周邊商圈合作，推出一系列開幕的優惠活動，看完電影閒暇之餘，也可以到周遭逛逛，欣賞台南的在地風情。

黃偉哲最後也提醒大家，雖然目前疫情緊戒已降為二級，希望大家口罩戴緊、防疫工作做好，來到全美看電影暫時忍耐不吃東西，大家一起繼續努力維持防疫新生活。

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