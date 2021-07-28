調查局航基站前組長勾結毒梟販毒　局長率主管鞠躬道歉

記者羅志華／台北報導

調查局航業處基隆站於2019年運送途中，「不慎遺失」6.5公斤毒品，直到航基站於2020年向局本部報才曝光，檢方約談多名調查官後，鎖定航基站前組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結，更在搜索中，查獲他家中高達5000萬元的不明財產，桃園地檢於28日偵結起訴，調查也召開記者會說明。

▲調查局長於航基站監守自盜毒品案記者會上，率主管向國人道歉（圖 / 記者羅志華攝）

調查局長表示，徐宿良於2012至2019年與毒梟勾結，陸續掉包扣案毒品販售，經查獲後已記2大過離職，本案緣於「6.5公斤毒品遺失案」後，調查局懷疑與徐宿良有關，查出徐宿良夫婦名下財產，竟高達1億783萬餘元，明顯高於2人收入，發現多年來確有毒品調包情形，便報警由桃園地檢署調查，期間共動員800人次；局長痛心表示，本案嚴重打擊調查局信譽，檢討後訂出10大防弊措施，並追究主管失職責任，移送監察院調查。

調查局副局長黃義村表示，徐宿良以其他化學物品，調包要銷毀的毒品，與毒梟勾結不法所得高達2億634萬元；本次案後，調查局除人員業務調整外，也建立督察論調制度，並設置毒品專庫、由專人管理，完備扣案毒品沒入程序，銷毀前也須複驗，同時強化毒品證物監管與交接、全程錄影。

調查局長表示，被調包賣出的毒品，因犯案時間已久，大多已無法追回，本案也讓調查局全面清查各處，所幸除航基站外，沒發現有其他異常，而徐宿良夫婦雖時常在臉書炫富，家中更查獲許多名牌包等精品，但上班出入時，2人穿著皆相當樸素，加上航基站內控確實有缺失之處，所以多年來才一直沒發現徐宿良的犯行，局長也在本案爆發當下，向法務部長表明願承擔一切責任。

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