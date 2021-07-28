調查局緝毒英雄「私吞毒品」還販毒！海撈破1億6千萬…遭檢方起訴

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

調查局2020年11月間爆出搞丟6.5公斤安非他命一案，經桃園地檢署調查後發現，航機站前機動組長徐宿良與毒梟有掛鉤。徐宿良等9名被告，28日下午被依侵占職務上持有之非公用私有財物及販賣毒品、洗錢及偽造文書等罪嫌起訴。

▲調查局前機動組長徐宿良侵吞毒品，還將販毒所得交給妻子，購買豪車、豪宅、鑽石等物洗錢，遭桃園地檢署起訴。（圖／翻攝臉書）

桃園地檢署偵辦法務部調查局航業海員調查處基隆調查站（下稱航基站）調查官兼組長徐宿良等人涉嫌貪污治罪條例等案件，歷經數月的縝密偵查後，案情有重大發展，已將包含徐宿良在內之9名被告偵查終結提起公訴，起訴之犯罪事實共計3部分，分別為侵占職務上持有之非公用私有財物及販賣毒品、洗錢及偽造文書等罪嫌。

檢方指出，徐宿良2012年11月間透過目前正在大陸服刑的楊姓幫派分子告知，將有一批管制藥品「一粒眠」要出口到馬來西亞，需要徐宿良配合，讓該批一粒眠出口後，再用國際合作方式，通知馬來西亞方面查緝。

徐宿良接獲情資後，隨即通報航基站、法務部調查局相關人員立案，並由他承辦，但因為財政部關務署基隆關不同意放行，這才於同年月14日改成「密報查獲」，在基隆關六堵分關起出17箱、共98萬220顆的一粒眠扣案，並由徐帶回航基站保管。

但因為幫派分子楊男無法向貨主交待，轉而要求徐宿良負責，徐宿良答應後，先將與本案有關的秘密文件影印後交給楊男，讓其得以暫時取信貨主，後又於同年12月至2013 年7月間，2人趁著辦公室無人之際，偷偷將其中3萬顆一粒眠用仿品調包。

徐宿良及楊男2015年6月間，利用徐開車取回經法務部調查局鑑定完畢的K他命的時候，再度以調包的方式，將92.86公斤的K他命換成氯化鈉。楊男再另外找來一名蕭姓男子幫忙尋找毒品買家。徐宿良藉此獲得1千萬元不法所得，楊男獲得1922萬4千元，蕭男則是獲得34萬元不法所得。自此之後，徐宿良食髓知味，勾結不法分子連續犯下多起類似案件。

▲桃檢襄閱趙燕利說明案情。（圖／記者沈繼昌攝）

除此之外，徐宿良自2015年5月至2019年11月間因販毒坐擁大量現金，徐宿良為了掩飾、隱匿，陸續將大額現金交給妻子李翠萍，並將前存入李翠萍及其弟、其子等親人的名下帳戶、銀行保險箱，並購買價值數千萬元的房屋、名車、名錶、名牌包、精品、鑽石及壽險、外幣、基金等；而張姓男子自2018年2月至2019年11月也因販毒坐擁大量現金，也用類似方式洗錢。

徐宿良等人總共侵吞的毒品數量為3萬顆一粒眠、K他命524.139公斤，不法所得高達1億6808萬2100元，相關人等張益祥、楊(大陸服刑)、蕭煜弘、夏尉瀧、王念慈等人則分別獲取1億4414萬2000元、3245萬3500元、918萬9520元、854萬9520元、2萬元等不法所得。

另外，偽造文書部分，林聖智於2019年間為航基站副主任，詹孟霖時任航基站緝毒組調查官，2人與徐宿良在2019年11月26日前，明知6.529公斤安非他命下落不明，竟由詹孟霖擬具函文後，在回覆桃檢催辦的航基站公文內，登載「毒品送鑑中」的不實內容，並依公文陳核流程，經徐宿良、林聖智用印後由當時不知情之航基站主任決行發出至桃園地檢署。