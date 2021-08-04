男子地鐵狂蹭白衣短裙妹　伸狼爪摸大腿全都錄「直接扭送警局」

記者魏有德／綜合報導

一名男子1日搭乘北京地鐵時，在座位空間充裕的情況下，故意擠靠坐在他身邊的白衣短裙妹，期間雙手不斷交互使用，觸碰短裙妹的手臂及大腿。這名男子一開始進行猥褻動作時便被坐在對面的輔警王洪年發現，王洪年先默不作聲的用手機將男子猥褻行為錄影存證。蒐證後，王洪年隨即出聲制止猥褻男，並將其扭送警局。

▲孫姓男子在地鐵伸狼爪猥褻白衣短裙妹。（圖／翻攝北京公交警公眾號）

《北京公交警》微信公眾號指出，北京市公安局公交總隊巴溝站派出所輔警王洪年8月1日乘坐地鐵上班途中，發現坐在對面的男子故意擠靠身邊女青年，並用手觸碰其手臂和大腿。王洪年蒐集證據制止該男子行為，待列車到達站後，確認雙方互不相識的情況下，將嫌疑人扭送至郭公莊站派出所。

▲孫姓男子用手觸碰短裙妹手臂及大腿。（圖／翻攝北京公交警公眾號）

由王洪年蒐證的畫面可以發現，這名30歲的孫姓男子先是在地鐵車廂座位上緊靠著一旁的白衣短裙妹，短裙妹則是在座位上滑手機，孫姓男子旁邊還有相當充裕的空間。這時，孫姓男子的右手夾在雙腿間，左手開始繞過身體不時觸碰短裙妹的上臂。

▲孫姓男子的猥褻行為被全程錄下蒐證。（圖／翻攝北京公交警公眾號）

孫姓男子見短裙妹不為所動，便開始利用左手掩護，垂下的右手開始進攻短裙妹大腿，經過數次試探後，觸碰大腿的右手再縮回雙腿間。此時，蒐證的王洪年見時機已成熟，便出言制止孫姓男子，在確認過雙方不認識的情況下，將孫姓男子扭送派出所。

最終，孫姓男子在證據充足的情況下對自己的違法事實供認不諱，他也因猥褻被行政拘留10日處罰。