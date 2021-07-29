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「北京+2」連180天零確診破功！南京「低級錯誤」害Delta恐怖擴散

▲▼北京疫情,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲北京時隔180天，再次出現本土病例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

由南京本土疫情引發的傳播鏈，目前已經燒到到大陸首都北京！29日，北京市疾控中心副主任龐星火公布，28日0時至29日12時，新增2例京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，均為湖南張家界返京人員。據悉，這是北京時隔180天，再次出現本土病例。

確診病例1現住昌平區回龍觀龍躍苑二區，為昌平區生命科學園某保險集團員工，20日前往湖南張家界等地旅遊，25日返京，26日出現發熱等症狀，28日到醫院發熱門診就診，核酸檢測結果為陽性，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。已對上述確診病例開展流行病學調查，按要求落實管控措施。

確診病例2為病例1的妻子，為海淀區雙清路某技術公司員工，20日與確診病例1和女兒前往湖南張家界等地旅遊，25日返京，28日陪同確診病例1前往醫院發熱門診就診，作為陪同就診人員進行核酸檢測，結果為陽性。綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，29日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

在7月28日下午，已有消息稱，北京市昌平區回龍觀龍躍苑二區出現涉疫情人員，小區實行封閉管理。對此，龐星火表示，目前，各相關區和部門已經採取密接追蹤、封閉管控等疫情防控措施，相關流行病學調查、基因測序及管控工作正有序展開。初步判斷上述確診病例密切接觸者654人，已落實集中隔離醫學觀察措施，其他密接人員正在進一步核實中。

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京疫情已經蔓延大陸多省市。（圖／CFP）

南京疫情自7月20日在祿口國際機場爆發後，當地累計報告本土確診病例173例，疫情向外擴散到多省，包括江蘇、安徽、廣東、四川、遼寧、湖南等都分都出現了感染者。其中，有不同省份的確診者被查出，都前往湖南張家界觀看大型演出，更加速疫情傳播。

據《健康時報》指出，南京目前的本土感染者主要都是祿口機場清潔、客艙清潔人員、地勤人員等工作人員及關聯病例，這次之所以出了這麼大的問題，原因在於沒有將負責境外和境內的清潔人員區分開，「無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任」。據《央視新聞》報導，江蘇省委日前已暫停東部機場集團董事長馮軍的職務。

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