靈異補腦！凌晨電梯按5樓卡2樓　她以為遇到魔神仔狂喊這句

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮1名50歲婦人，前天凌晨2點多下班回家，搭電梯上5樓時，突然卡在2樓不動，婦人想到農曆7月鬼門都沒開，難不成遇到魔神仔，驚嚇指度破百，不斷的敲電梯門大喊「救命啊！」、「誰來救救我」，甚至想學電影情節從電梯逃生口爬出，大喊大叫的聲音後來被住戶發現報警，30分鐘後才從驚險中脫困。

▲田中鎮1名婦女受困電梯。（圖／彰化縣警局提供）

田中警分局指出，派出所派出所警員葉璨慨、林琨閔8月2日擔服2至4時巡邏勤務，接獲110通報田中鎮建國路某大樓內有人受困於電梯中，需要協助。員警趕赴現場查看後，得知該受困婦女係該棟大樓住戶，深夜下班返家，在搭乘電梯上樓時，突遇電梯故障，導致受困於電梯內。

▲警消合力將電梯打開。（圖／彰化縣警局提供）

派出所所長林承亞指出，因為時間適逢四下無人的深夜，婦人又想到一些靈異傳聞，一時間擔心害怕，除以行動電話對外求救外，並不斷拍打電梯門製造聲響及呼救，在等待期間婦人相當驚慌，還想自行爬出電梯逃生口，直至聽見警方，與其對話和安撫，婦人才漸漸冷靜下來，在電梯內配合警方救援。

警方確認婦人受困樓層後，與消防人員嘗試以各種方式打開該電梯大門，費盡心思才將電梯門打開，將婦人救出電梯。婦人見電梯門有動靜時，初時還很害怕，直見到穿著制服的員警身影，才落下心中大石，立馬衝出電梯，結束這場電梯驚魂記。

▲田中所警員左起葉璨慨、林琨閔。（圖／彰化縣警局提供）

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