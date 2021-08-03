直擊彰化大雨現況！民宅泡水2天未退　員林多處積水達20公分　　

▲員林市淹水。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

水利署下午針對員林及社頭發布一級警戒，員林市區多處淹水，包括惠明街、南昌路及光明街，還有逢雨必淹的員基前新生路及靜修路口全部都淹超過20公分，警方到場並圍起封鎖線警戒，臉書《大員林生活圈》版主葡萄爺爺賴義乾與社友們po出多張積水圖片，要用路人務必行車要注意小心。

▲員林淹水。（圖／翻攝自臉書《大員林生活圈》）

昨天和美降雨一直到下午雨水還沒退去，依據第四河川局統計這一波大雨，昨天和美區三鄉鎮雨量最大，第一名是線西鄉444公釐，其次是伸港鄉419.5公釐，和美鎮380公釐。一直到上午還有整座房子全泡在水裡，從昨天積水到今天仍超過30公分，縣府也調派抽水機，協助改善積水狀況。

今天下暴雨接續發威，下午在員林永靖埔心及社頭等地區降下豪雨，市區低窪地區全部淹水，永靖永坡路往埔心方向大排水溝與路面平行，不過這場大雨來得及水退得也很快，員林警分局呼籲民眾外出務必要小心。

▲和美鎮民宅積水未退。（圖／翻攝自賴清美臉書）

彰化縣地方稅務局表示，近日大雨造成彰化縣多處地區傳出淹水災情，基於愛心辦稅，將依各公所出具之名冊或證明文件，主動對受災戶辦理房屋稅減免，並派員瞭解各鄉鎮市受災情形，輔導納稅人於災害發生之日起30日內向該局申請減免地方稅，相關詳情可撥打免費服務電話0800-476969有專人服務。

▲彰化稅務局減稅。（圖／彰化縣政府提供）

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