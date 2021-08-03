疫苗明到位！北市做萬人血清　王惠美：彰化縣不敢有看法　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連10天零確診！累計確診者有269人，完成篩檢人數98,193人，居家隔離人數24人，第四輪有39751人預約，疫苗快要用罄，好消息傳來，中央將於明(4)日配發17100劑，莫德納疫苗也加入施打行列，至於台北市要攜手台大公衛做血清抗體，縣長王惠美則表示．彰化縣不敢有看法。

▲彰化縣連續10天零確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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台北市長柯文哲日前表示，已與北醫、台大公衛學院合作，將執行血清抗體研究，釐清台灣死於新冠肺炎高達5%以上死亡率的原因，是否為社區中有很多黑數，由於彰化縣為全台最先為台大公衛委託調查萬人血清抗體檢測，去年還為此遭質疑未先通過倫理審查，就開始進行，引發波瀾，王惠美對此表示，「這葉局長不敢講，我來講，彰化縣不敢有看法啦」。

彰化縣內65歲以上人口有222,432人，已接種者有160,440人，50-64歲人口有269,791人，已接種113,200人，總接種率55.95%，至於莫德納疫苗接種時間將於5日上午10點至7日12點開打，可預約接種對象為已經接種第一劑，且於8月11日已間隔28天的第一到第三類對象及孕婦；另外7月19日中午12點前已經意願登記者，且為65歲(含)以上長者及55歲(含)以上第9類對象，接種第一劑。

葉彥伯表示，特別要留意，從最近幾週觀察，確診者都是20歲至30歲的年輕人，在65歲以上高齡族群開始施打疫苗之後，會出現二個現象，一是高齡族群確診後症狀會變輕微或無症狀，二是病毒疫情會往還没有施打疫苗的中年或年輕族群，特別要留意與觀察。

葉彥伯提醒，尤其7月27日至8月9日期間，全國降為二級警戒，大約兩周的時間，仍然不可以鬆懈，因為這是一個觀察期也是病毒的潛伏期，要觀察這兩周疫情如何變化，風險高的場所仍要做適度的管制，各類餐飲場所內用座位應全面使用足夠阻隔飛沫隔板，室內桌距及座位後方與不同桌的客人須有1.5米的距離，每次翻桌必須用75%酒精或是稀釋的漂白水消毒，非同住者的室內非必要社交活動仍然禁止，如：喝茶聊天、唱歌、打麻將打牌等。

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