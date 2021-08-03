　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗明到位！北市做萬人血清　王惠美：彰化縣不敢有看法　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連10天零確診！累計確診者有269人，完成篩檢人數98,193人，居家隔離人數24人，第四輪有39751人預約，疫苗快要用罄，好消息傳來，中央將於明(4)日配發17100劑，莫德納疫苗也加入施打行列，至於台北市要攜手台大公衛做血清抗體，縣長王惠美則表示．彰化縣不敢有看法。

▲彰化縣政府8月3日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣連續10天零確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣政府8月3日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

台北市長柯文哲日前表示，已與北醫、台大公衛學院合作，將執行血清抗體研究，釐清台灣死於新冠肺炎高達5%以上死亡率的原因，是否為社區中有很多黑數，由於彰化縣為全台最先為台大公衛委託調查萬人血清抗體檢測，去年還為此遭質疑未先通過倫理審查，就開始進行，引發波瀾，王惠美對此表示，「這葉局長不敢講，我來講，彰化縣不敢有看法啦」。

▲彰化縣政府8月3日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

彰化縣內65歲以上人口有222,432人，已接種者有160,440人，50-64歲人口有269,791人，已接種113,200人，總接種率55.95%，至於莫德納疫苗接種時間將於5日上午10點至7日12點開打，可預約接種對象為已經接種第一劑，且於8月11日已間隔28天的第一到第三類對象及孕婦；另外7月19日中午12點前已經意願登記者，且為65歲(含)以上長者及55歲(含)以上第9類對象，接種第一劑。

葉彥伯表示，特別要留意，從最近幾週觀察，確診者都是20歲至30歲的年輕人，在65歲以上高齡族群開始施打疫苗之後，會出現二個現象，一是高齡族群確診後症狀會變輕微或無症狀，二是病毒疫情會往還没有施打疫苗的中年或年輕族群，特別要留意與觀察。

▲彰化縣政府8月3日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

葉彥伯提醒，尤其7月27日至8月9日期間，全國降為二級警戒，大約兩周的時間，仍然不可以鬆懈，因為這是一個觀察期也是病毒的潛伏期，要觀察這兩周疫情如何變化，風險高的場所仍要做適度的管制，各類餐飲場所內用座位應全面使用足夠阻隔飛沫隔板，室內桌距及座位後方與不同桌的客人須有1.5米的距離，每次翻桌必須用75%酒精或是稀釋的漂白水消毒，非同住者的室內非必要社交活動仍然禁止，如：喝茶聊天、唱歌、打麻將打牌等。

史上最強中華隊！林昀儒讓前球王崩潰

PUMA激殺1.2折！機能服7件才2980元　吸濕排汗超好穿

ET快訊
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
盧碧海警發布「嘉義5級風狂吹」！路樹砸中27歲女騎士
戴資穎返台4架幻象伴飛！他點出賽前「這待遇」嘆：太勢利眼
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

下雨下成「黃番薯」！全台警戒19縣市大雨特報　大雷雨轟桃竹苗

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

下雨下成「黃番薯」！全台警戒19縣市大雨特報　大雷雨轟桃竹苗

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

免千元！虹夕諾雅谷關「房內賞景吃下午茶」　住義大送2餐、樂園門票

德保拉對戰統一布雷克　運彩看好兄弟5連勝

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

麟洋「公務員身份」恐無法自由代言　財政部研議解套

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

直擊彰化大雨現況！民宅泡水2天未退　

直擊彰化大雨現況！民宅泡水2天未退　

水利署下午針對員林及社頭發布一級警戒，員林市區多處淹水，包括惠明街、南昌路及光明街，還有逢雨必淹的員基前新生路及靜修路口全部都淹超過20公分，警方到場並圍起封鎖線警戒，臉書《大員林生活圈》版主葡萄爺爺賴義乾與社友們po出多張積水圖片，要用路人務必行車要注意小心。

快訊／台北101櫃員確診！北市證實：新北個案

快訊／台北101櫃員確診！北市證實：新北個案

首座水平旋轉「大港橋」8／7恢復開放

首座水平旋轉「大港橋」8／7恢復開放

台產「防疫保單」已理賠12.75億！19億元保費收入　持續吐出

台產「防疫保單」已理賠12.75億！19億元保費收入　持續吐出

佛心企業3千萬疫情紓困金今起發放

佛心企業3千萬疫情紓困金今起發放

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化居家隔離

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面