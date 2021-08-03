秀妃按摩妹連結男客釀7染疫！老闆未繳30萬罰款　執行署一招解決

記者唐詠絮／彰化報導

5月底秀妃養生館，有茶花女與新竹男到摩鐵進行人與人的連結，釀成縣內7人確診，58人居家隔離，吳姓負責人(38歲)，被衛生局依法重罰30萬，逾期未繳移送彰化分署執行，分署藉著「天眼」查車牌，拖吊他上班代步用的轎車(60萬)一輛準備拍賣，隔天吳男火速帶了30萬元現金連同行政費用4000元繳清。

▲秀妃養生會館。（圖／ETtoday資料照）

今年5月21日彰化員林秀妃養生會館因違規營業並爆發群聚感染事件，遭彰化縣政府在5月28日對會館吳男裁罰30萬元，並於7月20日移送法務部行政執行署彰化分署執行。但吳男因為染疫，一經彰化分署通知後，立即出面請求暫緩執行程序，表示他目前已向彰化縣政府提出陳情。

▲秀妃養生會館負責人車子被查扣。（圖／彰化分署提供）

彰化分署在收受案件後，立即著手調查開始執行。在吳男財產資料中，發現他目前在某家工廠上班，且他名下有一部2018年的轎車，承辦人員研判該車市價應有60萬元左右，如果能到他上班地點順利查封這部車輛，應該極有機會讓本案順利徵起。

彰化分署藉著稅務局「天眼」的協助，執行人員在極短的時間就查到了車輛所在，隨即聯絡警方到場並進行車輛查封程序，同時通知吳男。吳男表示他已向縣府提出陳情。但彰化分署執行人員表示他的陳情無法停止執行程序，因此立即通知拖吊業者，將他的Altis拖吊回分署，準備擇期進行拍賣程序。

▲彰化分署行政執行官吳天賜(左)與秀妃養生會館吳姓負責人(右)。（圖／彰化分署提供）

主任執行官胡天賜表示，吳男在車輛被查封後即不斷透過電話與彰化分署聯繫，最後終於瞭解除了自己繳清罰鍰，車子才有可能拿回來。隔天，即帶了現金30萬元到分署繳清，同時也繳納執行必要費用4,000（含拖吊費）。

胡天賜指出，本案能成功徵起，除承辦書記官研判正確外，也是分署尋求跨機關合作的成功案例，借助彰化地稅局提供的「天眼」車牌辨識儀器的協助，始能順利在收案後的10內成功徵起全部的30萬元罰鍰。

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