臉書PO救護車照「代誌大條」…男瞎扯疫情：離我家100m！下場慘了

▲彰化男張貼救護車圖po文散布不實疫情。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張男去(2020)年3月間以暱稱「張傑」的帳號在臉書張貼救護車停放在路邊的照片，po文說「代誌大條」、「x你娘，離我家100公尺」、「不要跟我說是隔離」等散播有關疫情的不實謠言及訊息，被彰化地院依涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處罰金1萬元，如易服勞役，以1000元折算1日。

依據彰化地院判決書內容指出，張男明知疫情為社群軟體、新聞媒體高度關注的事件，民眾對於疫情相關新聞以及網路訊息也相當關切，若逕自在不特定或特定多數人得以瀏覽的網站散播不實疫情訊息，會造成民眾恐慌，使社會大眾不安。

不過張男去年3月24日凌晨，用暱稱「張傑」帳號，張貼救護車停放在路邊的照片，加註留言說「X你娘，距離我家100公尺、我要搬離鹿港了」、「代誌大條了」、「不要跟我說是隔離」、還要大家搬家等等言詞，在網路張貼有關疫情的不實消息。

地院法官審酌張男未經查證即在社群軟體臉書上散播有關新冠肺炎疫情之不實訊息，引起他人恐慌，實屬不該；不過考量他犯後坦承犯行，並已刪除貼文，另行發文澄清，犯後態度尚佳，量處如上其刑。

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