台南地檢署與執行署台南分署法拍會入帳446萬　VOLVO V40 48萬元拍出

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，兩場共為國庫入帳446萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與行政執行署台南分署3日下午4時許，在台南分署中庭廣場舉辦聯合拍賣活動，由錢鴻明檢察官主持拍賣，錢檢察官以生動活潑的方式，詳細說明拍賣條件與市場行情，成功吸引買氣，兩場共為國庫入帳446萬多元。

南檢部分最後拍出4部大貨車、1台曳引車、1台挖土機合計拍出新台幣381萬元。隨後台南分署則接力拍賣，今日法拍會的焦點之一為拍賣2014年份VOLVO V40，在激烈競價後以48萬元拍出。

3日仍在第2級疫情警戒期間，為遵守室外100人、室內50人之防疫規定，所以，聯合拍賣會只能縮小規模舉辦，僅開放70位應買人登記領取號碼牌入場（每一張號碼牌允許一位應買人入場），其餘民眾須在場外侯補，感謝排隊民眾的體諒。

3日的拍賣會係先由台南地檢署公開拍賣，接著由台南分署接力拍賣，經由拍賣官卯足全力，吸引民眾出價競價後，拍出價格分別為2014年份VOLVO V40 48萬元、光陽機車5500元等合計拍出65萬5150元，台南地檢署合計拍出381萬元，台南地檢署與台南分署合計共拍出金額446萬5150元。另外，台南分署不動產拍賣採取通訊投標的方式，合計拍出價金為9272萬5311元。

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