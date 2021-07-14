　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

▲▼執行署執行多項防疫違規罰鍰。（圖／記者羅志華翻攝）

▲執行署追徵防疫罰鍰，分別查封天母豪宅（左）及高雄房產，2名義務人都在不久後繳清。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

防疫期間部分民眾違反規定遭罰，執行署也盡量以非直接接觸的方式，對遲繳罰金的民眾追徵，1名蔡姓義務人於居家檢疫期間，外出倒垃圾遭罰10萬元，卻沒繳錢就跑去大陸，直到在天母的豪宅被查封，才趕緊請友人轉帳，更有直接從存款內扣取執行的案例，執行署呼籲義務人不要心存僥倖。

執行署新聞稿指出，新北王姓義務人回國時，未檢附新冠肺炎檢驗報告，又在居家檢疫首日擅自外出，遭開罰21萬元後遲未繳納，經執行署台北分署一查，才發現他相當有錢，在扣押存款後，直接從中收取足額入國庫。

另名黃姓義務人於2020年8月間，自紐約返台班機上不願配合戴口罩，經疾管署開罰3000元後不繳錢，花蓮分署也扣押存款追徵；而南投縣某養生館於3級警戒期間違規營業，周姓負責人遭罰30萬元沒繳，彰化分署收案後，於24小時內直接從他戶頭內扣取足額。

▲▼執行署執行多項防疫違規罰鍰。（圖／記者羅志華翻攝）

▲南投養生館於3級警戒期間違規營業挨罰30萬元，執行署直接從負責人帳戶內扣取足額。（圖／記者羅志華翻攝）

在雲林的王姓義務人1月間自日本入境，未檢附肺炎檢驗報告，又沒完成申請入境檢疫切結書，遭罰1萬元遲繳，經嘉義分署通知也不甩，直到銀行存款被查扣後才繳清；又有名法國籍男子於居家檢疫期間，外出遭罰10萬元拒繳，被士林分署找上門後，才說是語言不通產生誤會，願分5期繳納、現已繳清。

高雄的蔡姓義務人於居家檢疫期間，外出15小時遭罰30萬元不繳，高雄分署先查封他名下2筆不動產，在發現他存款不足繳清後，依法將他限制出境，幾個月後他終於出面繳清，相關處置也跟著解除。

▲▼執行署執行多項防疫違規罰鍰。（圖／記者羅志華翻攝）

▲法籍男子違反居家檢疫挨罰10萬元，經執行署上門溝通後，表明願分期繳納，現已結清。（圖／記者羅志華翻攝）

謝姓女大學生對居家檢疫期間認知有誤，在期限最後1天到校上課，違規挨罰20萬元，女大生雖提起訴願，但依法仍須執行，也因遲繳而被限制出境，後因要赴日探親，便在出國前以刷卡繳清；台南鄭姓義務人自澳門入境，多次擅離檢疫處所挨罰60萬元，在透天厝、車輛及銀行帳戶遭查扣後，幾天後便帶著現金到場繳清。

執行署提醒民眾，若經濟困難可向分署承辦人聯繫，分署將視個案採取寬緩執行，或提供關懷轉介服務，扣押執行部分，也不會動到紓困補助或貸款。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／黃越綏控遭鴻海、永齡「5000人留言辱罵」　劉宥彤回應
快訊／北市公布確診者足跡　曾到這市場！
航運跌到慌　財經網美曝2數據「我一張不賣」
37歲保時捷男背景曝光！　跟雞排妹「去年就被拍」
雞排妹澄清文「4小時編輯14次」　滿意讚：連我自己都覺得好看
快訊／反擊不實謠言　高端疫苗正式向台北地檢署提告！
登記疫苗「填這欄」驚覺出事　她愣了：變次等公民

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

謠傳「高端二期試驗有人死」　中研院士已澄清是假消息

他以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車　背後有洋蔥

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬悲慟...要指揮中心提醒這件事

超前部署！金門設2防疫旅館　消防演練避免喬友大火重演

居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

回應黃茂雄「親情」喊話　黃育仁：20年後大家不管父子誰對

快訊／高雄男拿刀狠砍弟弟背部　路人被攻擊？3部救護車衝現場　

「積欠電話費」詐騙老梗南投婦中招　封鎖帳戶保住147萬

新北深澳籍漁船走私想闖關　海巡攔截查獲211箱市價700萬私菸

砂石車追撞9車「死亡夾心」　小貨車變形成鐵磚駕駛困2小時慘死

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

謠傳「高端二期試驗有人死」　中研院士已澄清是假消息

他以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車　背後有洋蔥

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬悲慟...要指揮中心提醒這件事

超前部署！金門設2防疫旅館　消防演練避免喬友大火重演

居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

回應黃茂雄「親情」喊話　黃育仁：20年後大家不管父子誰對

快訊／高雄男拿刀狠砍弟弟背部　路人被攻擊？3部救護車衝現場　

「積欠電話費」詐騙老梗南投婦中招　封鎖帳戶保住147萬

新北深澳籍漁船走私想闖關　海巡攔截查獲211箱市價700萬私菸

砂石車追撞9車「死亡夾心」　小貨車變形成鐵磚駕駛困2小時慘死

那對夫妻Nico孕吐「Kim呵護舉動」超暖！　突想吃紅龜粿...他殺去買

買房沒錢裝潢！貸款成數失準　一張表秒懂裝修預算怎麼抓

雞排妹特殊交友「有感情沒佔有慾」！　廣告小妹：認清也是種能耐

北市公布1例確診者足跡　9、10日曾到信義區永利市場！

快訊／黃越綏稱5000人留言辱罵　劉宥彤回擊籲：勿胡亂指責永齡鴻海員工

黃越綏控遭鴻海、永齡員工辱罵　劉宥彤反擊：個人臆測

小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

入選華為「天才少年」即領860萬年薪　任正非：養得起

線上股東會8／16正式開跑　即日起上市公司即可登記申請

NCC拒TBC經營權易主　aptt發聲明續與戴永輝發展合作關係

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

快訊／苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」斷氣！搶救不治亡

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝　機車躺地

酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

台中市區微解封驚見「送肉粽」

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

更多熱門

相關新聞

曾染原始病毒　體內也會有變種病毒抗體

曾染原始病毒　體內也會有變種病毒抗體

來自印度的Delta變種病毒可能逐漸演變成全球主要毒株，而日本神戶大學最新研究指出，曾感染過新冠肺炎原始毒株的病患，痊癒後體內也會產生能抵抗變種毒株的中和抗體，能夠防止病情惡化為重症。

印尼確診數漲7倍！雅加達3月恐已半數人染疫

印尼確診數漲7倍！雅加達3月恐已半數人染疫

愛不中斷　桃園愛心協會捐50萬助台東學童暑期學習

愛不中斷　桃園愛心協會捐50萬助台東學童暑期學習

文健站課程微解封　饒慶鈴：全國首辦防疫分流上課

文健站課程微解封　饒慶鈴：全國首辦防疫分流上課

台灣死亡率4.8%比世界高2倍　柯文哲揭2原因

台灣死亡率4.8%比世界高2倍　柯文哲揭2原因

關鍵字：

執行署新冠肺炎居家檢疫

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面