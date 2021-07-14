居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

▲執行署追徵防疫罰鍰，分別查封天母豪宅（左）及高雄房產，2名義務人都在不久後繳清。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

防疫期間部分民眾違反規定遭罰，執行署也盡量以非直接接觸的方式，對遲繳罰金的民眾追徵，1名蔡姓義務人於居家檢疫期間，外出倒垃圾遭罰10萬元，卻沒繳錢就跑去大陸，直到在天母的豪宅被查封，才趕緊請友人轉帳，更有直接從存款內扣取執行的案例，執行署呼籲義務人不要心存僥倖。

執行署新聞稿指出，新北王姓義務人回國時，未檢附新冠肺炎檢驗報告，又在居家檢疫首日擅自外出，遭開罰21萬元後遲未繳納，經執行署台北分署一查，才發現他相當有錢，在扣押存款後，直接從中收取足額入國庫。

另名黃姓義務人於2020年8月間，自紐約返台班機上不願配合戴口罩，經疾管署開罰3000元後不繳錢，花蓮分署也扣押存款追徵；而南投縣某養生館於3級警戒期間違規營業，周姓負責人遭罰30萬元沒繳，彰化分署收案後，於24小時內直接從他戶頭內扣取足額。

▲南投養生館於3級警戒期間違規營業挨罰30萬元，執行署直接從負責人帳戶內扣取足額。（圖／記者羅志華翻攝）

在雲林的王姓義務人1月間自日本入境，未檢附肺炎檢驗報告，又沒完成申請入境檢疫切結書，遭罰1萬元遲繳，經嘉義分署通知也不甩，直到銀行存款被查扣後才繳清；又有名法國籍男子於居家檢疫期間，外出遭罰10萬元拒繳，被士林分署找上門後，才說是語言不通產生誤會，願分5期繳納、現已繳清。

高雄的蔡姓義務人於居家檢疫期間，外出15小時遭罰30萬元不繳，高雄分署先查封他名下2筆不動產，在發現他存款不足繳清後，依法將他限制出境，幾個月後他終於出面繳清，相關處置也跟著解除。

▲法籍男子違反居家檢疫挨罰10萬元，經執行署上門溝通後，表明願分期繳納，現已結清。（圖／記者羅志華翻攝）

謝姓女大學生對居家檢疫期間認知有誤，在期限最後1天到校上課，違規挨罰20萬元，女大生雖提起訴願，但依法仍須執行，也因遲繳而被限制出境，後因要赴日探親，便在出國前以刷卡繳清；台南鄭姓義務人自澳門入境，多次擅離檢疫處所挨罰60萬元，在透天厝、車輛及銀行帳戶遭查扣後，幾天後便帶著現金到場繳清。

執行署提醒民眾，若經濟困難可向分署承辦人聯繫，分署將視個案採取寬緩執行，或提供關懷轉介服務，扣押執行部分，也不會動到紓困補助或貸款。

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