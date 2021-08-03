欠稅282萬元拒繳　蔣姓女子被台南分署聲請管收獲准

▲62歲蔣姓女子拒繳稅款262萬元，被行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市1名62歲蔣姓女子，2016年10月間以3千多萬元出售位於嘉義縣太保區2筆土地，因持有未逾2年，恐遭國稅局核課房地稅，於第1次申報納稅時高報取得價格，又於更正申報時低報土地交易價格，遭財政部南區國稅局新營分局補課房地稅未繳，經行政執行署台南分署強制執行282餘萬元拒繳，向法院聲請管收獲准。

行政執行官林家禾調查發現，蔣女於2017年10月間自帳戶轉出180萬餘元，執行官詢問蔣女資金流向，蔣女僅稱是付工地的錢，但無法提出相關證明資料。又蔣女於2017年至2020年間自其他帳戶陸續轉帳給第3人金額合計達932萬元，執行官詢問資金流向時，蔣女僅泛稱都是還他們的錢，未能提出相關資料舉證所述為真，蔣女無法清楚說明流向之資金總額達千萬元以上。

台南分署於8月2日將蔣女拘提到場，行政執行官訊問後，認定蔣女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，將蔣女移送台南地院聲請管收，法官約晚上6時18分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所管收。

「蘭蔻小黑瓶」超未來肌因賦活露

