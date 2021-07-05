入境沒附PCR報告挨罰1萬超不爽　阿北想到賈永婕善舉瞬間釋懷

▲賈永婕投入防疫公益善舉。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者陳以昇／新北報導

法務部行政執行署新北分署針對因防疫引發的案件，不論移送金額大小，一律強力執行，直接從違規民眾銀行存款扣罰款，共有4人執行，其中一名男子從杜拜入境，登機未檢附PCR檢驗報告，裁罰1萬元，原本心有不甘，因看到藝人賈永婕投入防疫公益，更意外得知未使用帳戶還有20萬，心中得以釋懷。

▼執行署新北分署主任行政執行官黃有文說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，71歲李姓男子2021年1月8日從杜拜入境，因未檢附登機時間前3日內的COVID-19 PCR報告等證明文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，遭衛福部疾管署裁罰1萬元，更未在處分書合法送達後20日內繳納，經移送新北分署執行，強制從銀行存款扣押足額。

李男原本心有不甘，認為政府搶錢，事後看到藝人賈永婕投入防疫公益活動的事蹟，深受感動，轉念將罰款當成做公益，心中逐漸釋懷，也感謝新北分署執行扣押銀行存款時，意外發現另一個未使用的銀行帳戶內，竟然還有將近20萬元存款。

另外還有72歲江姓義務人自美國入境，亦因同一事由遭疾管署裁罰1萬元，但只自動繳納其中5,000元，欠繳5,000元經移送新北分署執行；58歲林姓義務人2020年間溢領防疫補償金1萬4,000元，經新北市政府社會局催繳，逾期不繳回；50歲李姓義務人在集中檢疫期間，未支付住宿費、餐食費共2,400元，經新北市政府社會局催繳，逾期不繳回，均移送新北分署執行，經扣押其銀行存款後，全部受償。

他奶奶的美麗小秘訣