開放內用不撐了！　傳「飛機河粉」緩步撤出台灣

▲越南知名老店飛機河粉，據悉品牌將撤出台灣。（圖／翻攝飛機河粉官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼雙北與宜蘭地區宣布開放餐飲內用，等同目前全台開放、餐飲業要迎來曙光當下，卻還是有餐廳當機立斷決定退出市場，據悉由豆府餐飲集團代理的越南「飛機河粉」，也將緩步結束品牌經營退出台灣。品牌表示，目前仍在調整中，計畫未定。

5月中台灣疫情爆發，緊急宣布防疫進入三級警戒，並禁止內用餐飲，許多餐廳僅靠外帶外送，平均營業額大砍9成，加上消費者因應居家防疫不出門，以及百貨出現確診者足跡或確診員工需要閉館消毒，經營不確定性激增，即便現在已開放餐飲內用，但消費者信心尚未回流，加上若發現確診可能還要暫停內用11天，也讓餐飲集團針對旗下品牌進行檢視強化。

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▲飛機河粉來台展店，受到不少女顧客支持。

來自越南的老店飛機河粉，在2019年10月在台開幕，未料2020年初就碰上全球疫情，雖去年台灣市場未受全球疫情太多影響，但在2021年5月中爆發社區感染，禁止內用長達2個月，許多老店都在此刻退出市場，包括日本料理菊元、無老鍋市民店等，連西門町建宏牛肉麵、成吉思汗蒙古烤肉也率續歇業。

而在台有12間據點的「飛機河粉」，主要進駐百貨、購物中心美食街，開幕時因口感清爽、滋味豐富而受到不少女性喜愛，也因近期疫情狀況決定收店，進行「緩步撤台」的經營策略。而品牌代理商則表示，目前仍在調整中，計畫未定。