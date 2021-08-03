　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放內用不撐了！　傳「飛機河粉」緩步撤出台灣

▲飛機河粉。（圖／翻攝飛機河粉官方粉絲頁）

▲越南知名老店飛機河粉，據悉品牌將撤出台灣。（圖／翻攝飛機河粉官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼雙北與宜蘭地區宣布開放餐飲內用，等同目前全台開放、餐飲業要迎來曙光當下，卻還是有餐廳當機立斷決定退出市場，據悉由豆府餐飲集團代理的越南「飛機河粉」，也將緩步結束品牌經營退出台灣。品牌表示，目前仍在調整中，計畫未定。

5月中台灣疫情爆發，緊急宣布防疫進入三級警戒，並禁止內用餐飲，許多餐廳僅靠外帶外送，平均營業額大砍9成，加上消費者因應居家防疫不出門，以及百貨出現確診者足跡或確診員工需要閉館消毒，經營不確定性激增，即便現在已開放餐飲內用，但消費者信心尚未回流，加上若發現確診可能還要暫停內用11天，也讓餐飲集團針對旗下品牌進行檢視強化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飛機河粉。（圖／翻攝飛機河粉官方粉絲頁）

▲飛機河粉。（圖／翻攝飛機河粉官方粉絲頁）

▲飛機河粉來台展店，受到不少女顧客支持。

來自越南的老店飛機河粉，在2019年10月在台開幕，未料2020年初就碰上全球疫情，雖去年台灣市場未受全球疫情太多影響，但在2021年5月中爆發社區感染，禁止內用長達2個月，許多老店都在此刻退出市場，包括日本料理菊元、無老鍋市民店等，連西門町建宏牛肉麵、成吉思汗蒙古烤肉也率續歇業。

而在台有12間據點的「飛機河粉」，主要進駐百貨、購物中心美食街，開幕時因口感清爽、滋味豐富而受到不少女性喜愛，也因近期疫情狀況決定收店，進行「緩步撤台」的經營策略。而品牌代理商則表示，目前仍在調整中，計畫未定。

ET快訊
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

KS運彩分析／東奧男籃法國VS斯洛維尼亞　看好斯國獲勝

快訊／2天前上山接水管失蹤　高雄男遭沖3公里外美濃湖喪命

快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

科大迎新！4辣妹「磨蹭秀」引熱議　校方：已警告禁止、懲處相關人員

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

建宏牛肉麵Bye　招租不難！「武場」餐飲業最愛店面

建宏牛肉麵Bye　招租不難！「武場」餐飲業最愛店面

建宏牛肉麵驚傳停業，由於建宏24小時營業，店效驚人，月租金約14萬元，專家分析，該店縱深長，店門口附近又好停車，很適合翻桌率高、有做宵夜場的餐飲業「武場」，研判去化不難。

佛心企業3千萬疫情紓困金今起發放

佛心企業3千萬疫情紓困金今起發放

枋警取締交通違規半個月230件

枋警取締交通違規半個月230件

大潤發、家樂福美食街開放內用！

大潤發、家樂福美食街開放內用！

勞工紓困補貼遭扣抵薪資　勞動部：恐違反勞基法、最高處100萬罰鍰

勞工紓困補貼遭扣抵薪資　勞動部：恐違反勞基法、最高處100萬罰鍰

關鍵字：

飛機河粉建宏牛肉麵成吉思汗倒店收攤歇業疫情內用

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面