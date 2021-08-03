　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨爆另類災情！「水上汽車」車牌慘被沖走　主人祭紅包急尋

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮昨（2）日受暴雨狂炸致災，大量積水來不及宣洩多處路段積水深達輪胎高度，車輛行經積水區形成一波波浪花外，若對向來車更造成波濤洶湧，許多車主在抵達目的地時檢查車身才發現車牌不知何時被水沖走，紛紛PO急尋，形成另類災情。根據北港警分局統計，近日獲報車牌遺失共7件，已發還4件。

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇先生表示，發現住家附近有淹水現象，及忙回家查看，途中幾過積水區，行經時雖無異狀，但回到家檢查車身有沒有被漂流物刮傷，才發現車牌已遭水沖走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣近2天來降雨量累計300多毫米，大豪雨等級的強降雨造成北港市區大淹水，多處路段較嚴重水深達50公分，有許多車主冒險通過後才發現車牌遺失，地方社團出現多篇找車牌與找車牌主人的文章，形成另類災情，一名蘇先生表示，發現住家附近有淹水現象，急忙回家查看，途中幾過積水區，行經時雖無異狀，但回到家檢查車身有沒有被漂流物刮傷，才發現車牌已遭水沖走。

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住嘉義的蘇先生說，發現遺失後因為雨很大，無法立即處置，等到下午積水退了，出門沿路找尋仍無所獲，已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。

維修車廠廖姓技術專員指出，車牌是上方以兩根螺絲鎖在車輛前方保險桿的塑膠片上，車主行經強行涉水所激起的水花會在保險桿與車牌之間不斷往反方向沖擊、翻騰，此時水力是形成向外擠推的狀態，如果車牌只是鎖在塑膠片上，再簡單用扣環連接車體，如此車牌就很容易被水沖走。

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲地方社團出現多篇找車牌與找車牌主人的文章，形成另類災情。（圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）

北港警分局統計，近3日來共獲報7件車牌遺失案件，其中有4件已尋回發還車主。北港警分局表示，號牌遺失者須檢附警察機關報案證明文件（車牌若遺失1面，另1面亦應一併繳回），水災後已經陸續通知車主來領牌，呼籲民眾如果車牌遺失，務必要趕快報案，以免被有心人士冒用，惹上不必要的麻煩。

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲維修車廠廖姓技術專員指出，車主行經強行涉水所激起的水花會在保險桿與車牌之間不斷往反方向沖擊、翻騰，此時水力是形成向外擠推的狀態，如此車牌就很容易被水沖走。（圖／蘇先生提供）

►Her今天賣 「雅頓經典淡香水」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►暴雨狂下水淹雲林數百戶民宅！家當全毀鄉親怒炸　張麗善道歉了

►快訊／雲林崙背平房火警　中年男命危被救出恢復心跳

►北港溪水位暴漲！溪床15住戶勸離　朝天宮商圈積淹水商家無法營業

►雲林北港多處淹水封路「停班停課」　鄉親：10多年沒淹過

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

這一甩害慘2歲女童！頂高溫困車內25分鐘　闖禍爸：可以等鎖匠嗎

竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

太可愛忍不住動手了！某政務官胞弟強吻女童　判10月聲請再審

夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

確診者出庭應訊衛生局通知足跡　桃園地院緊急清消無人匡列

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

東奧引發紀念品熱潮！騙徒搭時事狂詐　臉書大賣紀念口罩

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

這一甩害慘2歲女童！頂高溫困車內25分鐘　闖禍爸：可以等鎖匠嗎

竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

太可愛忍不住動手了！某政務官胞弟強吻女童　判10月聲請再審

夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

確診者出庭應訊衛生局通知足跡　桃園地院緊急清消無人匡列

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

東奧引發紀念品熱潮！騙徒搭時事狂詐　臉書大賣紀念口罩

台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

快訊／只花29元抱走千萬大獎！統一發票5、6月中獎清冊看這裡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

莊智淵盡力了！決勝第5點落敗　中華男團8強止步

買小套房後悔了！新竹哥「舊公寓」賣掉or收租？　網見1關鍵勸轉手

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

沒洗保護色？月月長大後「黑眼圈消失」　媽滿頭問號：眼罩不見了

南京疫情關聯病例達327人　發病時間前推至7／13

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

館長被槍擊「原因曝光」　竹聯寶和、美鷹會結識全靠2因素

快訊／宜蘭午夜傳槍響！　警「胸口中彈」負傷抓嫌犯

女繪師曝遭誘姦　文創老闆急關FB

即／鳳山女涉積水觸電亡　陳其邁：加速國賠

用安博盒子追奧運違法？智慧局解答了

G奶網紅脫罩爽游水庫　台電函送開罰林管處官員

即／北市松山區墜樓　男重摔雨遮死亡

台灣之光刺青師病逝　網湧臉書哀悼

2男開房揪+1在線急等　老司機看到了

北市開放內用首日現人潮　大直妹：連吃2攤超開心

明星國小放任特教生玩禁忌遊戲　兄妹：同學都在摸胸抓下體

快訊／29歲女遭棄屍防風林　男嫌落網了

失智父「隨地便溺」　遭女婿關陽台慘死

更多熱門

相關新聞

嘉義工廠群聚案有變？縣府14：30記者會

嘉義工廠群聚案有變？縣府14：30記者會

嘉義縣日前爆發水上鄉鋁業工廠群聚案，累計共11人染疫，縣府也緊急設立四處快篩站防堵疫情擴散，目前已經篩檢1511人，全數皆為陰性，嘉義縣也已連續2天未有新增確診；但縣府今(3日)卻突預告下午2時30分將召開記者會，外界也因此猜測疫情是否出現變數。

水灌雲林農損已近千萬！6500隻雞鴨淹死

水灌雲林農損已近千萬！6500隻雞鴨淹死

即／鳳山女涉積水觸電亡　陳其邁：加速國賠

即／鳳山女涉積水觸電亡　陳其邁：加速國賠

快訊／嘉義凌晨車禍！駕駛額頭濺血送醫

快訊／嘉義凌晨車禍！駕駛額頭濺血送醫

水淹雲林數百戶民宅鄉親怒炸　張麗善道歉了

水淹雲林數百戶民宅鄉親怒炸　張麗善道歉了

關鍵字：

淹水車牌積水沖走雲林嘉義淹水強降雨北港鎮北港警分局

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面