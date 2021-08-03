大雨爆另類災情！「水上汽車」車牌慘被沖走　主人祭紅包急尋

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮昨（2）日受暴雨狂炸致災，大量積水來不及宣洩多處路段積水深達輪胎高度，車輛行經積水區形成一波波浪花外，若對向來車更造成波濤洶湧，許多車主在抵達目的地時檢查車身才發現車牌不知何時被水沖走，紛紛PO急尋，形成另類災情。根據北港警分局統計，近日獲報車牌遺失共7件，已發還4件。

▲蘇先生表示，發現住家附近有淹水現象，及忙回家查看，途中幾過積水區，行經時雖無異狀，但回到家檢查車身有沒有被漂流物刮傷，才發現車牌已遭水沖走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣近2天來降雨量累計300多毫米，大豪雨等級的強降雨造成北港市區大淹水，多處路段較嚴重水深達50公分，有許多車主冒險通過後才發現車牌遺失，地方社團出現多篇找車牌與找車牌主人的文章，形成另類災情，一名蘇先生表示，發現住家附近有淹水現象，急忙回家查看，途中幾過積水區，行經時雖無異狀，但回到家檢查車身有沒有被漂流物刮傷，才發現車牌已遭水沖走。

▲蘇先生說，發現遺失後雖然已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住嘉義的蘇先生說，發現遺失後因為雨很大，無法立即處置，等到下午積水退了，出門沿路找尋仍無所獲，已經至警察局完成報案，但是因為沒有車牌無法開出門很不方便，所以希望車牌能盡快找回來，所以才PO網祭出紅包答謝尋獲者，截至目前仍無回音。

維修車廠廖姓技術專員指出，車牌是上方以兩根螺絲鎖在車輛前方保險桿的塑膠片上，車主行經強行涉水所激起的水花會在保險桿與車牌之間不斷往反方向沖擊、翻騰，此時水力是形成向外擠推的狀態，如果車牌只是鎖在塑膠片上，再簡單用扣環連接車體，如此車牌就很容易被水沖走。

▲地方社團出現多篇找車牌與找車牌主人的文章，形成另類災情。（圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）

北港警分局統計，近3日來共獲報7件車牌遺失案件，其中有4件已尋回發還車主。北港警分局表示，號牌遺失者須檢附警察機關報案證明文件（車牌若遺失1面，另1面亦應一併繳回），水災後已經陸續通知車主來領牌，呼籲民眾如果車牌遺失，務必要趕快報案，以免被有心人士冒用，惹上不必要的麻煩。

▲維修車廠廖姓技術專員指出，車主行經強行涉水所激起的水花會在保險桿與車牌之間不斷往反方向沖擊、翻騰，此時水力是形成向外擠推的狀態，如此車牌就很容易被水沖走。（圖／蘇先生提供）



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