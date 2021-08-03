水灌雲林農損已近千萬！6500隻雞鴨淹死　花生泡水最嚴重　

▲雲林縣豪大雨造成農損災情，至2日止包括落花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜、香瓜，以及養禽場災損達986萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣受西南氣流豪雨影響，豪大雨造成農損災情，至2日止包括落花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜、香瓜，以及養禽場災損達986萬元，目前仍有淹水未退，雲林縣政府農業處預估，豪雨災情仍將持續，水退後災情會更明顯。

雲林縣政府農業處指出，截至今（3）日上午各鄉鎮市公所已通報受災作物共936.7公頃，損失金額約986萬6000元，以花生泡水最嚴重被害面積562公頃，包括水林有230公頃、元長120公頃、北港50公頃、崙背30公頃、麥寮及東勢、土庫有30公頃、褒忠20公頃，台西及口湖5公頃、四湖2公頃。

▲雲林縣豪大雨造成農損災情，至2日止包括落花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜、香瓜，以及養禽場災損達986萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處說明，其次食用玉米泡水、倒伏有140公頃，元長40公頃、水林及東勢30公頃、土庫15公頃最多。其他還有西瓜69公頃、地瓜45公頃、香瓜32公頃、一期水稻26.8公頃、蔥22公頃、其他葉菜13公頃、其他蔬菜6公頃。另元長養禽場也有雞、鴨因淹水死亡，目前通報有色肉雞5000隻、番鴨1500隻。

▲雲林縣豪大雨造成農損災情，目前統計損失西瓜69公頃、地瓜45公頃、香瓜32公頃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長吳芳銘表示，強降豪大雨勢來得快，目前部分排水不易的地區仍有農田和畜牧場仍有積淹水流，農民都在進行抽水搶救，呼籲農民朋友，若有災損情形，請立即向所在地公所通報，以利公所瞭解災損情形，並彙整資料報送縣府後儘速安排農委會現場勘災確認，以憑建議中央公告救助。

▲目前部分排水不易的地區仍有農田和畜牧場仍有積淹水流，呼籲農民朋友，若有災損情形，請立即向所在地公所通報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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