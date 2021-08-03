省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。民眾該行為造成清潔隊員服務收垃圾時間延遲外，追車也也恐造成危險。清潔隊長表示，針對清潔員遭謾罵將討論後再研議是否提告公然侮辱。
▲雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
虎尾清潔隊今（3）日指出，目前清潔隊規劃收垃圾是採點到點方式，減以少時間的浪費，所以途中非必要是不會停，可能是因為民眾不了解收垃圾的工作模式，所以才誤解說垃圾車未等待他們，造成清潔隊員辛苦外出收垃圾，還遭遇如此情形。
虎尾清潔隊隊長表示，希望民眾能多多體諒，因為工作時間安排，所以才會規劃路線，讓民眾到點倒垃圾，絕非無故讓民眾追逐垃圾車，甚至不讓他們倒垃圾。針對該民眾爆粗口等不當言語等行為，會與隊員討論後研議是否提告公然侮辱。
▲雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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