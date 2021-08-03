省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。民眾該行為造成清潔隊員服務收垃圾時間延遲外，追車也也恐造成危險。清潔隊長表示，針對清潔員遭謾罵將討論後再研議是否提告公然侮辱。

▲雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾清潔隊今（3）日指出，目前清潔隊規劃收垃圾是採點到點方式，減以少時間的浪費，所以途中非必要是不會停，可能是因為民眾不了解收垃圾的工作模式，所以才誤解說垃圾車未等待他們，造成清潔隊員辛苦外出收垃圾，還遭遇如此情形。

虎尾清潔隊隊長表示，希望民眾能多多體諒，因為工作時間安排，所以才會規劃路線，讓民眾到點倒垃圾，絕非無故讓民眾追逐垃圾車，甚至不讓他們倒垃圾。針對該民眾爆粗口等不當言語等行為，會與隊員討論後研議是否提告公然侮辱。

▲雲林縣虎尾鎮清潔隊7月30日值勤公務時突然有民眾上前謾罵，爭論間除爆粗口、喊報警外，甚至還二度騎車追上前理論更嗆說要投訴鎮長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►水灌雲林農損已近千萬！6500隻雞鴨淹死 花生泡水最嚴重

►大雨爆另類災情！「水上汽車」車牌慘被沖走 主人祭紅包急尋

►雲林北港多處淹水封路「停班停課」 鄉親：10多年沒淹過



►快訊／雲林崙背平房火警 中年男命危被救出恢復心跳

►暴雨狂下水淹雲林數百戶民宅！家當全毀鄉親怒炸 張麗善道歉了