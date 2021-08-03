比爾蓋茲夫婦正式完成離婚手續！27年婚姻謝幕　財產分配協議曝光

▲比爾蓋茲與梅林達協議離婚，法院手續已於2日完成。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

現年65歲的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）今年5月初宣布與56歲的妻子梅琳達（Melinda French Gates）離婚，美國西雅圖高等法院的文件證實，兩人的離婚手續已於當地時間2日完成，正式結束長達27年的婚姻關係。據悉，兩人在協議中同意公平分配財產，不過雙方協議互不給對方贍養費。

根據美媒《CNN》報導，比爾蓋茲夫婦的離婚協議之基礎為非對外界公開的分居合約，從2日提交的法庭文件上顯示，雙方將互不支付對方贍養費，儘管雙方在協議中同意共同公平分配財產，不過具體上的財物細節並未在該份文件中被公開。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），比爾蓋茲的淨資產約為1520億美元，這表示他與梅琳達在離婚協議達成後的各自身家將落在760億美元左右。法院文件也指出，梅琳達在離婚後不打算改名。

比爾與美琳達•蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）座落於美國西雅圖，從成立後的20年以來捐款共超過500億美元（約新台幣1.4兆元），在全球公共衛生領域上具有巨大影響力，協助對抗疾病與貧窮。報導指出，該對夫妻5月首度宣佈離婚時，已協議未來將繼續共同經營基金會。

據悉，比爾蓋茲今年5月在推特發文宣布離婚消息時，曾表示兩人決定離婚的關鍵原因在於「彼此認為在未來的人生不會在共同成長」；然而就有業界人士爆料，比爾蓋茲其實相當花心，是沉迷女色的渣男，不僅調戲女員工、對員工大呼小叫，甚至還數度邀請全裸女郎到家中裸泳開趴，讓元配梅琳達受不了。

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