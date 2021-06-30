比爾蓋茲離婚醜聞連環爆　員工曝：愛調情的辦公室惡霸

▲比爾蓋茲離婚後醜聞連環爆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者巫彥臻／台北報導

比爾蓋茲（Bill Gates）與結婚27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚後，醜聞風暴至今尚未平息。業內人士再度爆料他不僅是沉迷女色的玩咖，曾於員工活動躺在一名女員工身上，更是一位「辦公室惡霸」，時常對員工大吼大叫，良好形象都是公關塑造出來的。

據《紐約時報》報導，1988年夏天，比爾僅33歲，榮登史上最年輕億萬富翁的頭銜，並到阿爾卑斯山的滑雪勝地，參加微軟的國際銷售會議，公司租下整個度假村，回饋員工讓大家有放鬆的機會。前出口經理Dan Graves指出，比爾當時已和梅琳達交往中，他與一些員工在小木屋飲酒，清晨醒來發現他躺在女員工身上，兩人抱在一起，還差點被絆倒。

許多女員工站出來講述比爾蓋茲約她們出去吃飯的經驗，且數次邀請一堆全裸女郎到家中裸泳、開趴，去脫衣舞俱樂部的細節也引發熱議，更私下與「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）聯繫，讓比爾形象一夕間受影響。

曾在微軟與比爾共事的4名女性透露，他的個性傲慢還非常暴躁，一起工作相當不愉快，被稱呼為「辦公室惡霸」，其中一位主管也表示，與比爾見面一次就會被吼一次，所以都想辦法避免這種狀況發生。

據《商業內幕》引述消息指出，罵下屬「蠢蛋」是他的口頭禪，甚至會記住員工的車牌。但有些員工也將這些不良行為歸咎於「笨拙」，因他不知道如何開玩笑，不太會與別人建立關係，一位高官更表示，如果比爾稱讚你的頭髮很好看，並不是在和你調情，而是他單純且真心喜歡你的髮型。