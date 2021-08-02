印度、英國Delta疫情「狂燒2月後遽降」　美國是否放緩看這2州

▲ 密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐一年多，變種病毒卻成為難題。Delta變異株在印度及英國導致病例數暴增，約2個月後急劇減緩。而美國幾處疫情熱點正接近這個臨界點，5月底最早爆發Delta變種疫情的密蘇里州和阿肯色州確診數是否會在相近的時間點開始下降，受到各界關注。

《彭博》7月30日報導，眼看疫情蔓延，美國其他地區正密切注意密蘇里州和阿肯色州疫情。新病例促使官員考慮重新頒布口罩令與其他公衛措施，但許多州份與地方政府仍謹慎行事，在疫情取得控制後才這麼做。這種不溫不火的做法代表新病例攀升速度令人擔憂，死亡人數卻少得多。

密蘇里州奧扎克高原（Ozarks）醫院收治的確診者數持續上升，但如美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）上月29日在推特所說，估計Rt值（有效傳染數）表明，上述州份可能正來到疫情高峰。

戈特利布在推特上引用「Covidestim」數據，這是由耶魯大學公衛學院、哈佛大學公衛學院及史丹佛醫學院共同參與的項目。耶魯大學公衛學院微生物疾病流行病學教授科恩（Ted Cohen）協助做出上述估計，針對戈特利布的推文補充，「我們的最佳估計指出，傳染數可能已經來到頂峰，但仍存在巨大不確定性。」

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