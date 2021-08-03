阿富汗情勢迅速惡化　美擴大接收難民增數千名額

▲因應阿富汗的情勢惡化，美國將擴大接收難民。（圖／路透）



中央社華盛頓2日綜合外電報導

阿富汗總統甘尼今天將境內安全迅速惡化，歸因於美國「突然」決定撤出部隊。美國國務院今天則宣布，由於擔憂撤軍後與美國有關的阿富汗人安危，將擴大接收難民，增數千名額。

美國總統拜登（Joe Biden）先前下令，駐阿富汗剩餘美軍將在本月底前全面撤出。不過，隨著當地民兵組織塔利班（Taliban）再度展開進攻，拜登政府已承認，國際支持的阿富汗政權可能難以維持穩定。

自從華府宣布撤軍計畫後，塔利班勢力在阿富汗境內迅速拓展，過去幾天已攻入3省首府。

甘尼（Ashraf Ghani）今天對阿富汗議會發言表示：「當前情勢歸咎於國際部隊突然決定撤出。過去3個月我們面臨出乎意料的情勢。」他還說，除非安全惡化的情況緩和，否則塔利班不會朝向和平努力。

美國國務院今天則宣布，除了目前已提出難民申請的約2萬名阿富汗人，華府將依據一份協助美軍的翻譯人員方案擴大難民接收資格。而已提出申請的2萬人當中，有些已離開阿富汗。

▲塔利班在阿富汗的暴力程度，越來越升高。（圖／路透）



美國國務院的聲明表示：「鑑於塔利班暴力程度升高，美國政府正在努力提供一些阿富汗人以難民身分在美國重新安頓的機會，其中包括與美國合作的人士。」

聲明說：「新的難民資格認定，將擴大提供機會給數以千計阿富汗人和他們的直系親屬在美國永久安頓的機會，因為這些人可能因為與美國的合作關係而面臨危險。」

美國國務院指出，新資格涵蓋替美國的媒體機構和非政府組織（NGO）工作、或替美國資金支持的計畫工作的阿富汗人，以及替美國領導的聯軍擔任翻譯或其他支援角色、但不符合先前資格認定中服務長度要求的阿富汗人。

甘尼今天還說，阿富汗政府已有一套安全計畫，將讓境內情勢在6個月內獲得控制，且美國也支持這份計畫。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘