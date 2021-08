田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

▲ 朱特伸手搭上阿莫斯的肩,二人一同邁向終點。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

2020東京奧運熱烈進行中,1日男子800公尺田徑項目準決賽場上演感人一幕。美國選手朱特(Isaiah Jewett)與波札那選手阿莫斯(Nijel Amos)高速奔跑中發生碰撞,雙雙倒地,但他們並未互相責怪,而是一同爬起,並肩邁向終點,展現優秀運動家風範。

根據《美聯社》,朱特專攻800公尺項目,阿莫斯更曾在2012倫敦奧運摘銀,二人目標都是奪牌。碰撞發生前朱特領先阿莫斯,正奔向最後一個彎道時,後腿似乎撞到對方。他摔倒後,阿莫斯也跟著倒下。

朱特回憶道,當時阿莫斯看著他說道,「我很抱歉」,而他回應,「沒關係,夥伴,讓我們完成比賽吧」,於是他們在擊掌後拉起彼此,朱特伸手搭著阿莫斯的肩,一同走向終點,花了超過2分38秒的時間。

