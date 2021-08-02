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田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

▲▼2名田徑選手摔倒後並肩走向終點。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 朱特伸手搭上阿莫斯的肩，二人一同邁向終點。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運熱烈進行中，1日男子800公尺田徑項目準決賽場上演感人一幕。美國選手朱特（Isaiah Jewett）與波札那選手阿莫斯（Nijel Amos）高速奔跑中發生碰撞，雙雙倒地，但他們並未互相責怪，而是一同爬起，並肩邁向終點，展現優秀運動家風範。

根據《美聯社》，朱特專攻800公尺項目，阿莫斯更曾在2012倫敦奧運摘銀，二人目標都是奪牌。碰撞發生前朱特領先阿莫斯，正奔向最後一個彎道時，後腿似乎撞到對方。他摔倒後，阿莫斯也跟著倒下。

朱特回憶道，當時阿莫斯看著他說道，「我很抱歉」，而他回應，「沒關係，夥伴，讓我們完成比賽吧」，於是他們在擊掌後拉起彼此，朱特伸手搭著阿莫斯的肩，一同走向終點，花了超過2分38秒的時間。

這一跌粉碎朱特的金牌夢，摔倒的瞬間也的確很懊惱，「但那是800公尺，這種事難免發生。」而朱特對賽跑有個很簡單的原則——完成比賽，他也相信阿莫斯和他一樣。儘管最終成績落後第一名54秒，但他認為這麼做是正確的。

朱特賽後向記者表示，「我沒打算說謊，那真的很令人絕望。但不論有多崩潰，最終你必須成為英雄。即使面對的是競爭對手，不論發生任何事，重新站起並表現出良好的品格就是我想成為英雄的方式。」

朱特提到，「我很幸運，因為能夠來到這裡的人並不多。我必須活在當下，而不是（摔倒）事發那一刻。我能夠走上這個舞台，展現我自己，這就是我接下來要繼續做的。如果今天還不是時候，明天我會再試一次。這不能阻止我試圖成為英雄。」阿莫斯也對他的態度表示讚賞，「我們跌倒時都感受到複雜的情緒，但我們都因情感而互相連結。」

經過上訴，阿莫斯1日稍晚重獲決賽資格，4日將上場力拚奪牌，代表朱特可能是無意中自己絆倒。但在事發那一刻，他和阿莫斯一心只想邁向終點完賽。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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