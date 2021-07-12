▲《料理之王2》重磅回歸！選對「油品」讓美味升級、健康再加分。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲ETtoday新聞雲《料理之王2》重磅回歸，再次掀起全台料理風潮。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

由ETtoday新聞雲推出的大型選秀節目《料理之王2》重磅回歸，吸引眾多料理好手參賽比拚，再次掀起全台料理風潮，而選手們必須在限時30分鐘內端出美味料理，在緊張又刺激的雙人合作挑戰賽中，兩組不約而同選擇「泰山植醇葵花油」。

▲▼在緊張又刺激的雙人合作挑戰賽中，兩組不約而同選擇「泰山植醇葵花油」。

《料理之王》參賽選手林彥碩表示，「這次會選用泰山的植醇葵花油 ，是因為它有經過健康認證，可以降低血液中的膽固醇，這次做的是翡翠魚炖，需要用大量的油來進行油炸的動作，搭配泰山植醇葵花油，可以讓翡翠吃起來更健康更安心」。

▲▼參賽選手林彥碩表示，翡翠魚炖需要用大量的油進行油炸動作，搭配泰山植醇葵花油，吃起來更健康更安心。

參賽選手蔡至梵則提到，「用大量的油不代表不健康，而是要看用油的方式，並且選擇適合的油品進行烹調，像我們這次的菜有菜脯蛋的車輪餅跟豬油渣的煎豬肝，這兩道都用很大量的油，因此我們選擇使用泰山植醇葵花油，因為它有國家健康認證，有助於降低血中總膽固醇，其實這就是不錯的用油選擇」。

▲▼參賽選手蔡至梵提到，用大量的油不代表不健康，而是要看用油的方式，並且選擇適合的油品進行烹調。

一道好的料理講求美味也講求健康！想要烹調無負擔，就要從選對油品開始，因此不因高溫變質的油品，成為選手選擇的重要關鍵，參賽選手高仲彣透露，「剛剛我在炸翡翠的時候，其實我一度把油點帶到170，它其實還沒有到生煙的點，我覺得它是一個很安全，很適合來操作的油品，另外，我覺得它煎煮炒炸都還蠻適合的，因為它在料理食物的時候，不會帶出太多油的風味，主要是食材自己本身的味道」。

▲▼參賽選手高仲彣認為，泰山植醇葵花油無論煎煮炒炸都還蠻適合的，因為它不會帶出太多油的風味，主要是食材自己本身的味道。

大受選手喜愛的泰山植醇葵花油，是從天然葵花籽提取出葵花油，並添加植物固醇，經由動物實驗證實，有助於降低血膽固醇，適合煎煮炒炸各式料理，讓美味升級、健康再加分，成為選手比賽時的最佳幫手。

▼泰山植醇葵花油是從天然葵花籽提取出葵花油，並添加植物固醇，讓美味升級、健康再加分。