喬瑟夫變身「Ｍr.仙草」解上班族煩惱！「3種顆粒」仙草蜜打敗無聊會議

▲喜劇演員喬瑟夫在頻道新影片中化身「Ｍr.仙草」，幫大家解決各種工作上的煩惱。（圖／翻攝自「喬瑟夫ChillSeph」YouTube影片，下同）

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總是能把「正經的變不正經」、將嚴肅議題以輕鬆幽默方式呈現，還能逗得網友哈哈大笑的喬瑟夫又推出新影片了，這次化身「Ｍr.仙草」，出現在上班族一整天的日常生活場景中，要幫大家解決關於工作的各種擾人煩惱。當「Ｍr.仙草」穿著一身仙草綠西裝、拿出「泰山仙草蜜」時，你各位就要注意啦！集中精神、豎起耳朵專心聽，讓「Ｍr.仙草」開釋的職場至理箴言幫你轉化心境，再喝上一口仙草蜜，清甜滋味掃除煩悶、帶來舒暢好心情。

不少人每天一早趕上班是以「跑酷式」衝刺穿過大街小巷，一路上沒跌倒、沒撞到人都在心中感謝老天保佑；還沒進辦公室已經臭汗一身、氣喘吁吁問自己：「從容是什麼，能吃嗎？」，但這都不要緊，只要能準時打卡拿全勤獎金，一切都值得了；但偏偏遇到打卡鐘秀逗、同事卡在前面最後一秒打卡，真的會被嘔死！「Ｍr.仙草」表示，工作不是為了拿到獎項證明自己，他更倡導要有「遲到獎金」來獎勵那些因遲到而工作更高效的員工們。「Ｍr.仙草」懂得大家的煎熬，講完再送上一瓶仙草蜜，經典原味添加龍眼蜜，清涼甜蜜風味瞬間撫平躁動的心，讓人明白：全勤獎金算什麼，認真工作的自己就是最棒的。

不過，早上滿滿的工作動力，還是會在一場又一場開不完的會議中逐漸消失殆盡……看著老闆在台前講到嘴角全泡，內容卻是千篇一律又沒重點，只能撐住快閉上的眼皮、在心中哀嘆：為什麼要開這麼無聊的會？「Ｍr.仙草」再次登場，解決員工的煩惱，「Ｍr.仙草」認為開會就是讓大家「有事可以忙」，代表自己不是冗員，而且行事曆上花花綠綠的會議註記，還能讓眼睛更健康、省下看眼科的錢！因此，開會時最適合配一瓶仙草蜜，去去火氣、忍住對老闆翻白眼的衝動，夏季限定版仙草蜜還添加三種顆粒，Q彈的寒天珍珠、椰果、仙草凍在嘴裡嚼嚼嚼，喚醒精神趕走無聊，陪員工們挺過大小會議。

總算熬到下班，回到家正準備打開便當要吃，結果手機登登登地響，老闆又傳一堆工作訊息來，到底想怎樣？！「Ｍr.仙草」對於老闆的「傳訊追殺」看法是：老闆擔心員工一個人在家孤單寂寞覺得冷，手機靜俏俏地躺在那沒人找，這種「魯蛇」生活太可憐了，出自一片好心才傳來工作訊息，讓員工覺得自己是被需要的！不少人受疫情影響，改成居家工作，整天手機不離手，也像是沒了下班時間；當在家加班、沒空吃飯的時候，來瓶仙草蜜，飽足感的顆粒填滿飢餓的胃、清爽甜味讓人振作回血，一一把任務圓滿KO。

化身上班族工作神隊友的泰山「仙草蜜」，即日起推出夏季限定版，內含寒天珍珠、椰果、仙草凍3種顆粒，為生活加料，不只去火氣，咬勁舒壓口感還多了品飲樂趣。特殊口味只販售至10月底，全台4大便利商店及全聯都買得到，架上同樣可見「經典原味」的身影。這個夏天還想要好運隨行，泰山仙草蜜與北港武德宮聯名出手，推出三大好運禮，只要買「仙草蜜330g（1組6入）」，刮開內含的活動刮刮卡，就有機會得到過爐加持的好運錢母＋16,888好運金、好運純金元寶、鎮宅虎將好運存錢筒，每張活動卡還免費送泰山購物網100元購物金，100％中獎率想擁有好運氣就是這麼簡單。

▲泰山仙草蜜與北港武德宮聯名推出三大好運禮，買仙草蜜就有機會刮中錢母和好運金等。（圖／翻攝自泰山官網）