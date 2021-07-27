賣白T卻寄情趣內衣！噁男要求「穿上拍照才能退」：我找到妳FB囉

▲賣家先是要求加LINE談退換貨。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

網購T恤卻收到情趣內衣，要退換貨賣家竟然還提出大膽要求！一名女子日前在網路買了一件白色T恤，拆開包裹竟然是一套情趣內衣，原以為賣家不小心寄錯，結果對方竟然說是「特地幫妳選的」，還不停追問「喜歡嗎？」最後甚至色膽包天地叫女子穿起來給他看。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她原先買的是白色上衣，打算假日騎車時可以穿，結果賣家卻寄成情趣內衣，私訊反映後對方要求加LINE，沒想到接下來就開啟一連串騷擾，像是「妳先拆開看看，妳應該會喜歡」、「特地幫妳選的，喜歡嗎」、「妳先穿起來拍給我看」。

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▲加完LINE就開始騷擾。（圖／翻攝自爆廢公社）



一開始賣家答應退換貨，結果原PO講到後來才發現對方壓根就是變態，隨便寄一套情趣內衣來騷擾她，並非不小心寄錯，於是怒嗆「你是變態嗎？」沒想到賣家被罵以後貌似更興奮，還說「我找到妳的臉書囉，我很喜歡」、「真是我的菜，想看妳穿上。」

▲甚至肉搜出原PO臉書，頗有威脅意味。（圖／翻攝自爆廢公社）



對話曝光後在臉書掀起熱議，網友憤怒留言「公布他了啦扯欸，有夠噁爛」、「有夠皮」、「超噁，這種噁男不用馬賽克啦」、「找男性友人幫忙穿拍，或許正中賣家口味」、「直接給負評，對話貼在賣方評價上」、「直接趕快按退貨，並說明加檢舉，他的蝦皮帳戶會整個被停權，你的錢大概3天內就退回」、「好可怕，第一句就很奇怪了！喜歡嗎？」