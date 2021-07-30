一家四口就成團！長汎假期推「2299元2日遊」　爽住星級酒店

▲長汎假期國旅遊程最低四人就能成團。（圖／長榮）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局開放旅行社國旅組團，人數限制50人以內。長榮航空直營旅行社長汎假期推出多樣遊程，最少只要一家四口就能成行，入住台北寒舍艾麗二日遊只要2299元起，可造訪平溪十分瀑布、菁桐車站、台北101等知名景點。

長榮航空表示，本次推出「FUN心小車之旅GO」系列遊程，4-6位親友自組成團便可出發，使用9人座小車由司機親自到府接送服務，車輛全面清潔消毒，建立實名制、測量體溫、配戴口罩等措施。

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另也與旅宿業者協調，如花蓮「秧悦美地度假酒店」，疫情期間僅開放三分之一房間，並間隔72小時才再次開放下組旅客入住；台北「Just Sleep 捷絲旅」以無接觸之服務方式辦理進退房。行程中用餐也遵循防疫規範，採分時分流用餐、設立梅花座及隔板，或提供個人套餐送至旅客房間內享用。

▲▼長汎假期推出多樣遊程。（圖／長榮）

長汎假期推出「台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日」，探訪以龍形山脈為設計理念的白石湖吊橋，朝聖全台最大聖王公廟碧山巖，晚上下榻信義區寒舍艾麗，每人只要$2,299起。「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日遊」則可造訪平溪十分瀑布、菁桐車站，入住五星君悅酒店。

針對親子家庭，長汎假期推薦「FUN五星台中霧峰穿越時空美學之旅2日遊」，可走訪台中霧峰林家花園、體驗自然農耕與植染手作，晚上入住五星級台中長榮桂冠酒店。

喜歡東台灣的慢活行程，則可選擇「台東鹿野單車行3日遊」，騎乘單車感受林蔭之美，還能親訪網美打卡聖地台東森林公園。而「曙光台東慢旅行3日遊」則可走訪東海岸線三仙台，漫步於夢幻仙境台東森林公園，享用旗魚頂級個人套餐、精緻原住民風味餐。