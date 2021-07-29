徐榛蔚再獲五星縣長！遠見雜誌：8面向連年增長　環保滿意度第一

▲花蓮縣長徐榛蔚在今年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，再度獲得五星縣長殊榮。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

《遠見雜誌》29日公布2021年全台縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以78%接近八成滿意度，再度榮獲五星縣市長殊榮，為台灣本島非六都中唯二的五星縣市，且八大施政面向滿意度達77.2%，高居全台第一，在疫情期間，環保、教育、觀光、警政與治安、消防與公安等指標表現優異，創下難能可貴的施政成果。

由於疫情從去年初爆發後，至今已逾一年七個多月，衝擊各行各業，徐榛蔚深有所感地指出，在艱難的時刻，服務鄉親始終秉持以民意為依歸，以「國際智慧城市，觀光友善花蓮」為目標，過去一年來，縣府團隊日以繼夜的努力，及府會和諧，攜手13鄉鎮市所會及村里鄰長全力支持，感恩鄉親的肯定，願將這份美好的榮耀，與全體縣民共享。

遠見雜誌總編輯李建興表示，花蓮縣長徐榛蔚今年不只再度榮獲5星縣長，滿意度也高達78%，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的大幅增長。同時，花蓮更是少數八大面向滿意度連年增長的縣市，例如「環保」面向，花蓮市民滿意度全台第一；「觀光」面向則在六都以外縣市，拿下排名第二、全台第三佳績。

花蓮縣施政成績可圈可點，在遠見調查八大面向淨滿意度中，花蓮以77.2%與連江縣並列第一名；教育以77.3%本島第一名佳績，與去年成績再進步0.4%，百尺竿頭更進一步；環保更以81.7%滿意度高居全國之冠；觀光休閒以81.2%獲得非六都第二名，警政治安84%全國第三；消防與公共安全82.6%全國第二；另外在道路與交通、醫療衛生、經濟與就業等滿意度皆高於全國平均，顯見縣府施政有感，備受肯定。

《遠見雜誌》連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，每年六月公布調查結果，今年調查於3月2日至4月16日進行，由於5月中疫情急升溫，全台進入三級警戒，因此延後至疫情稍緩才揭示成績。

今年度縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問14321位各縣市民眾，綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。八大面向包含教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業，深入檢測地方政府競爭力，花蓮各大面向均名列前茅，縣府亟思以創新思維結合政策，各項數據顯示縣民對施政有感。

►腦公！你不可以賴帳喔