　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為三級警戒沒抓酒駕　他灌整瓶威士忌「連撞7車」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

真大膽！26歲詹男以為疫情期間不會抓酒駕，6月11日從北市長春路喝完一支750ml威士忌，凌晨酒後駕車行經新北市汐止區康寧街時，因不勝酒力連撞7輛停在路邊的轎車，警方獲報抵達現場，對他實施酒測，酒測值竟高達1.15毫克。士林地檢署日前偵結，依公共危險罪嫌將他提起公訴。

▲▼ 酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲26歲詹姓男子從北市酒後駕駛行經汐止區，竟連撞7台停在路邊的轎車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據警方調查，詹男6月11日從北市長春路一處民宅飲酒，當晚凌晨酒後駕車欲返家。豈料，他一路開了將近15公里，在2時43分左右，行經汐止康寧街，想左轉福德一路往福德二路方向行駛，因肇事地點為下坡路段，尚有一處大轉彎，加上他車速相當快，在下坡時，因無法控制煞車，失控連撞7台停在路邊的轎車。

▼詹男喝光一支威士忌竟酒後駕車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於撞擊力道猛烈，詹男車輛車頭嚴重損毀，保險桿也遭撞落，所幸當下並無路人受波及。警方獲報抵達現場，對詹男實施酒測，而他的酒測值達1.15毫克，訊後被依公共危險罪移送。

▼由於撞擊力道猛烈車輛嚴重毀損，連保險桿也遭撞落。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時詹男坦承不諱，檢方依據新北市警察局汐止分局公共危險酒經測定紀錄表、事故鑑定等證據，依公共危險罪嫌將他依法提起公訴，最高恐面臨2年以下有期徒刑，得併科20萬以下罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

畫質、音效皆極優

隨機搭訕15歲少女　吃完肉粽帶回家硬上...渣男辯：她小聲說不要

誆女同事「妳氣場不好」幫淨化　渣男帶她回家性侵下場曝
 

ET快訊
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
新北群聚關係圖曝光！　匡列243人、11人確診
快訊／新北＋10「分布五區」　板橋4人最多
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

確診者出庭應訊衛生局通知足跡　桃園地院緊急清消無人匡列

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

東奧引發紀念品熱潮！騙徒搭時事狂詐　臉書大賣紀念口罩

快訊／不爽老車被報廢！逆子火燒父親店面　引燃大龍炮再開車撞

快訊／騎士喝醉衝上國1三重交流道　撞倒邊坡施工人員...意識不清送醫

快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳勸架慘遭爆打

彰化情侶摩鐵泡湯突昏迷！男抱女友衝出求援　警鳴笛開道護送醫

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

確診者出庭應訊衛生局通知足跡　桃園地院緊急清消無人匡列

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

省時間改點到點收垃圾　虎尾清潔隊遭誤會故意不停追車謾罵

東奧引發紀念品熱潮！騙徒搭時事狂詐　臉書大賣紀念口罩

快訊／不爽老車被報廢！逆子火燒父親店面　引燃大龍炮再開車撞

快訊／騎士喝醉衝上國1三重交流道　撞倒邊坡施工人員...意識不清送醫

快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳勸架慘遭爆打

彰化情侶摩鐵泡湯突昏迷！男抱女友衝出求援　警鳴笛開道護送醫

1132萬起！賓士「邁巴赫S580 4Matic」即日接單　最快10月到港

視訊會議、課程白板老是不清楚　羅技推專屬鏡頭解決

夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

青年就業獎勵條件放寬　10月底前畢業也可拿3萬元

近5年府城房價漲幅冠六都　投資客換戰術繼續買

雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　喊話江啟臣講清楚

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠嗑藥嗎？

社會熱門新聞

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

快訊／宜蘭午夜傳槍響！　警「胸口中彈」負傷抓嫌犯

館長被槍擊「原因曝光」　竹聯寶和、美鷹會結識全靠2因素

女繪師曝遭誘姦　文創老闆急關FB

即／鳳山女涉積水觸電亡　陳其邁：加速國賠

用安博盒子追奧運違法？智慧局解答了

G奶網紅脫罩爽游水庫　台電函送開罰林管處官員

即／北市松山區墜樓　男重摔雨遮死亡

台灣之光刺青師病逝　網湧臉書哀悼

北市開放內用首日現人潮　大直妹：連吃2攤超開心

2男開房揪+1在線急等　老司機看到了

明星國小放任特教生玩禁忌遊戲　兄妹：同學都在摸胸抓下體

快訊／29歲女遭棄屍防風林　男嫌落網了

失智父「隨地便溺」　遭女婿關陽台慘死

更多熱門

相關新聞

調實聯制才發現足跡　黃珊珊再公布1足跡

調實聯制才發現足跡　黃珊珊再公布1足跡

台北市政府2日公布1例確診足跡，為新北市個案（案15796）曾於7月28日到過World Gym大安店，使World Gym大安店於1日至4日暫停營業，並且5日重新開放。台北市副市長黃珊珊2日表示，該確診個案在疫調時沒有World Gym大安店，直到北市調閱實聯制後，才發現了該足跡。

即／雲林崙背平房火警　1男被救出恢復心跳

即／雲林崙背平房火警　1男被救出恢復心跳

讓戴資穎淚崩　印度選手辛度IG回應了

讓戴資穎淚崩　印度選手辛度IG回應了

新北市個案台南活動場域完成清消

新北市個案台南活動場域完成清消

最想請哪位東奧選手代言防疫？陳時中大笑了

最想請哪位東奧選手代言防疫？陳時中大笑了

關鍵字：

酒駕汐止酒測值台北市新北市公共危險影音

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面