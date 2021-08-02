以為三級警戒沒抓酒駕　他灌整瓶威士忌「連撞7車」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

真大膽！26歲詹男以為疫情期間不會抓酒駕，6月11日從北市長春路喝完一支750ml威士忌，凌晨酒後駕車行經新北市汐止區康寧街時，因不勝酒力連撞7輛停在路邊的轎車，警方獲報抵達現場，對他實施酒測，酒測值竟高達1.15毫克。士林地檢署日前偵結，依公共危險罪嫌將他提起公訴。

▲26歲詹姓男子從北市酒後駕駛行經汐止區，竟連撞7台停在路邊的轎車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據警方調查，詹男6月11日從北市長春路一處民宅飲酒，當晚凌晨酒後駕車欲返家。豈料，他一路開了將近15公里，在2時43分左右，行經汐止康寧街，想左轉福德一路往福德二路方向行駛，因肇事地點為下坡路段，尚有一處大轉彎，加上他車速相當快，在下坡時，因無法控制煞車，失控連撞7台停在路邊的轎車。

▼詹男喝光一支威士忌竟酒後駕車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於撞擊力道猛烈，詹男車輛車頭嚴重損毀，保險桿也遭撞落，所幸當下並無路人受波及。警方獲報抵達現場，對詹男實施酒測，而他的酒測值達1.15毫克，訊後被依公共危險罪移送。

▼由於撞擊力道猛烈車輛嚴重毀損，連保險桿也遭撞落。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時詹男坦承不諱，檢方依據新北市警察局汐止分局公共危險酒經測定紀錄表、事故鑑定等證據，依公共危險罪嫌將他依法提起公訴，最高恐面臨2年以下有期徒刑，得併科20萬以下罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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