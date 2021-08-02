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新北確診者沒說去World Gym大安店　北市再公布1足跡：調實聯制才發現

記者袁茵／台北報導

台北市政府2日公布1例確診足跡，為新北市個案（案15796）曾於7月28日到過World Gym大安店，使World Gym大安店於1日至4日暫停營業，並且5日重新開放。台北市副市長黃珊珊2日表示，該確診個案在疫調時沒有World Gym大安店，直到北市調閱實聯制後，才發現了該足跡。

台北市政府2日下午3時15分召開防疫記者會，黃珊珊公布2例足跡，第一個是案15789，曾經在7月26日到過萬華漢中街小王子旅店，足跡與案15774有關聯，都是友人之間互相傳染。

黃珊珊提及，另一案為案15796，是1日新北市通報的案例，曾於7月28日下午到過World Gym大安店，當時疫調單上只有顯示去過World Gym永和民權店，且對方在疫調時沒說出大安店，直至北市接到新北通報後，得知該確診者在台北市工作，調閱實聯制後發現有去過World Gym大安店，則立刻通知業者清消、停業。

被問到案15789的感染源和案15774相同，是不是屬於「特殊交友圈」傳播鏈？黃珊珊回應，這兩人是朋友，有相關感染源，是來自新北市的一些個案，該匡列的都已在居家隔離，目前也在擴大匡列中，「我們只在乎接觸者匡列，不是很在乎他們身份。」

面對健身房屢傳確診足跡，有無進一步管制措施？黃珊珊說，最近大家看到健身房有比較多足跡，但有狀況的是人，不是場地，重點是要把人匡列好，確診者足跡不等於場域危險，對於健身房本身做的防疫措施跟實聯制要求，北市府不會鬆懈，最重要的還是希望大家疫調時清楚說明足跡，才能正確匡列。

▲▼案15796確診足跡。（圖／台北市政府提供）

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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