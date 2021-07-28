隨機搭訕15歲少女　吃完肉粽帶回家硬上...渣男辯：她小聲說不要

▲劉男在麥當勞隨機搭訕少女，吃完宵夜竟將少女帶回家性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

北市劉男於麥當勞隨機搭訕年僅15歲少女，隔天晚間單獨騎乘機車載少女到八里吃肉粽，直到凌晨2點多少女想回家，卻遭手機沒電的劉男拒絕。劉男將少女載到自己家後，竟對少女指侵得逞。劉男向法官辯稱，她沒反抗但有小聲說「不要」，以為是那種情節上會講這種話，更稱很多女生都這樣講。士林法院審理後，依強制性交判處3年6月。

少女小琪（化名）去年11月15日凌晨心情不好便到住家附近麥當勞晃晃，19歲劉男與2友人上前搭訕，4人就一起聊天吃宵夜及交換微信。隔日晚間，劉男與另位友人阿昌（化名）騎車到小琪家討論要去哪玩，對小琪提議「要不要三貼」，遭小琪拒絕，直到11點仍找不到另位友人能騎車載小琪，他們只好三貼先載阿昌回家。

劉男對小琪提議要不要去八里十八王公那附近吃肉粽，小琪看時間已經凌晨2點多，表示「該送我回家了」，但卻遭手機沒電的劉男拒絕，堅持要先回他家充電，小琪只好無奈答應，「好吧，先到你家充電再送我回去。」

返家後，劉男見小琪有些冷便拿棉被叫他蓋著，甚至承諾「凌晨5點多我再送你回家」，隨後就熄燈睡覺。豈料劉男卻伸出鹹豬手、抱著躺旁邊的小琪；小琪將他推開，劉男竟開始親她嘴巴，還一直要求舌吻甚至揉胸部，並把手伸到小琪內褲裡面插入陰道1、2分鐘。

小琪懇求「拜託，不要這樣弄我」，劉男竟裝傻，反問小琪「舒服嗎、爽嗎」，小琪難過的說「不舒服、不爽」，劉男仍不停手，最後只能順著劉男的話「講爽、舒服」，只求可以趕快離開。劉男對小琪說「把褲子脫掉打炮」，小琪拒絕後，劉男甚至要脅她「我拿手銬銬住妳」。

▼劉男將小琪帶回家侵犯得逞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

事後小琪好不容易離開他家，在捷運站外打給好友哭訴剛剛發生的不好遭遇，在好友建議下便到醫院驗傷。醫院發現事情不單純，要求通知到家長，小琪的媽媽赴醫院得知女兒竟遭欺負，憤而提告。

劉男出庭時不僅上演失憶，甚至矢口否認，最後對法官說，「我是有親一下、抱一下，後來想說她沒有反抗就用手去摳她下體」，「她沒特別反抗，雖然有聽到她小聲說『不要』，但很小聲，所以才想說只是那種情節上才會講這種話，很多女生都這樣講等語」，「我家還有其他人她幹嘛不呼救？」

法官勘驗驗傷證明及劉男事後傳給小琪的訊息「我錯了」、「算我求你吧」，足以認知案發後2人確實不愉快，至於劉男表示「幹嘛不呼救？」法官認為案發時在劉男家，不是小琪可控制場域，考量人身安全沒有呼救屬合理。

合議庭認為劉男不顧小琪拒絕，甚至性侵得逞，欠缺尊重他人身體自主權，導致小琪身心受創等，依強制性交罪判處3年6月徒刑。可上訴。

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