自小客車開到沒油「顧路」　枋寮警「提桶」救援

▲邱男駕駛自小客田沒有油，枋寮警分局石光派出所警員林振中、戴健栢協助加油。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓男子駕駛自小客車從台東返回高雄途中，途經佳冬鄉臺1線新埤大橋時不明原因熄火，枋寮警方獲報前往協助，隨即以巡邏車開啟警示燈示意後方車輛放緩車速，確保安全，發現是車輛沒油，立即返回派出所拿油桶，載邱男前往加油站購買汽油，解決窘境，讓他順利平安返家。

枋寮警分局石光派出所警員林振中、戴健栢日前執行巡邏勤務時接獲110通報稱「佳冬鄉臺1線新埤大橋南端有車輛故障需要警方協助」，員警接獲通報後立即馳赴現場沿途搜尋，果真發現一部白色自小客車停放於佳冬鄉台一線新埤大橋南端(北上車道)路旁，員警隨即以巡邏車開啟警示燈示意後方車輛放緩車速。

駕駛該車的邱姓男子表示，當時駕車從台東正欲返回高雄住處途中，車子卻不明原因熄火，經初步檢視疑似油量耗盡無法行駛，由於佳冬鄉台一線道路筆直、車速飛快，又逢週日、車流量大，車輛呼嘯而過，恐發生危害，員警隨即返回駐地持油桶並陪同駕駛至附近加油站購買汽油，幫助他加完油後安心順利返家。

分局長簡彥匡肯定林、戴兩員積極為民服務精神，並呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應時時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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