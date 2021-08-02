嚇歪！蘇花大清水隧道喜美跨雙黃線逆向超車...特斯拉鏡頭全都錄

記者黃宥寧／綜合報導

會不會太誇張！日前薛先生開車行駛台9線蘇花公路大清水隧道，豈料對向1輛喜美八代疑因前方車輛行駛太慢，竟為超車跨越雙黃線，逆向行駛一段距離且車速不慢，導致往北的薛先生差點撞上。他餘悸猶存向《ETtoday新聞雲》表示「好險自己奮力煞車，才未釀意外」對此，他也將影像上網檢舉，揪出可惡危險駕駛。

▲薛先生日前駕駛車輛行經大清水隧道竟遇危險駕駛逆向超車，讓車上家人全都嚇壞。（圖／特斯拉薛姓車友提供）

薛先生日前想說疫情調降，開車載家人從台北出發到花蓮欣賞景色秀麗的風景，沒想到上月30日上午11時許左右，回程返北時竟讓他遇上膽戰心驚事件。他向記者形容當天狀況真的是「差點見上帝」！他萬萬沒想到好好的開在自己車道上，竟會遇到如此誇張行為。

▼玩命駕駛喜美八代在大清水隧道罔顧人命違規跨雙黃線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

好險薛先生駕駛的是特斯拉Tesla Model 3，將喜美八代危險駕駛罔顧用路人安全誇張行為畫面全都錄下來，他也憤怒直呼「這種人太過分了！害死人」。對此，他已將行車紀錄器檔案下載，並上監理處裁決所填寫檢舉申訴單，揪出玩命超車的駕駛。

特斯拉搭載的是8顆環景攝影機提供車體周圍360度視角，範圍可達250公尺，在不受雨水、濃霧、灰塵以及前方車輛的影響下都可在螢幕上看見車外狀況。

《ETtoday新聞雲》整理

特斯拉Model 3： Performance

動力型式：電動

車身座位：4門5人座

滿電續航里程：567km

驅動型式：雙馬達全能驅動

最高時速：261km/h

靜止起步到時速100公里：3.3秒

建議售價：220.9萬起

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