拿三倍券爽開房！已婚警「賣力偷吃」…小三跩嗆正宮：妳做大我做小

▲桃園警偷吃，小三還傳訊息跩嗆正宮，「還是妳做大的，我做小的」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名員警在外偷吃，與小三多有談及「努力」、「做人」等親密對話，除此之外，小三還傳訊息囂張嗆正宮，「妳做大的，我做小的」，讓正宮氣炸決定提告求償。法院勘驗各項事證後，判小三應賠償正宮40萬元。

人妻主張，與丈夫結婚20多年，2020年9月間突然收到小三的囂張訊息，對方竟嗆聲「還是妳做大的，我做小的」、「來不及，我愛XXX(人夫名字)，從未忘記，就是深愛他」，同時小三也傳訊給丈夫「從今以後妳老婆不要再來犯我，我的底線到這」。

人妻指出，丈夫同年11月間遭警局以「與女子XXX(小三名字)發生不正常感情交往並有性交關係」為由記過2次，她到這時才明確知道丈夫與小三確實有姦情，認為小三不遵守道德界線，大肆傳訊息嗆聲要「奪人之夫」，決定向小三提告求償50萬元。

人夫與小三的親密對話包括，「妳要洗香香等我喔」、「振興券（三倍券）可以住宿」、「昨晚溫醇，很愉悅，辛苦親愛的」、「記得要想我喔」，小三還提到月經沒來一事，表示若懷孕了「我一定會生喔」，小三檢查結果出爐發現並無懷孕時，還向人夫表示，「我好失望，不想生小孩的偏偏就懷孕，可望有小孩的，偏偏就不會懷孕」，人夫則回稱，「可惜，我那麼賣力！再加油吧」、「還是很喜歡跟你愛愛」。

桃園地方法院勘驗對話、警局懲處等事證後認定，小三確實侵害人妻配偶權，判小三應賠償人妻40萬元精神撫慰金。