第14屆環評委員名單出爐！　環保署：兼顧性別平權及專業領域

▲環保署表示，此次名單兼顧性別平權及專業領域。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（2日）公布第14屆環評委員名單，其中生活環境領域委員7人、自然環境領域委員5人，社會環境領域委員2人等14位專家學者。環保署表示，有關機關委員由內政部、衛生福利部、行政院農業委員會、科技部及國家發展委員會等5個部會之司（處）長層級以上人員兼任（含相同職等以上非主管人員），兼顧性別平權及專業領域，委員任期2年，自110年8月1日至112年7月31日止。

由於上屆環尾名單遭台灣婦女團體全國聯合會抗議「性別失衡」，外聘14位學者專家中，連續兩屆都僅有1位女性委員。環保署當時表示，各界推薦的女性專家學者比率不高，實有其困難度，並非不重視性別平衡。這次環保署公布名單外，強調了「兼顧性別平權」。

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環保署於110年6月1日至6月15日公開接受各界推薦第14屆環評委員會專家學者委員，共計接獲32個機關（單位）推薦，受推薦人數計61人，包括女性22人，男性39人。對照和上屆名單，有近半環委留任，包括朱信、李育明、李俊福、李培芬、孫振義、張學文、簡連貴。

▲第14屆環評委員名單。（圖／環保署提供）



環保署說明，「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程」第4條第1項規定略以「全體委員任一性別比例不得少於三分之一」；第2項規定「前項委員任期為2年；其中專家學者委員，續聘得連任1次，每次改聘席次不得少於該等委員人數二分之一」；環保署第14屆環評委員之聘任，需符合前述改聘及性別比例規定。