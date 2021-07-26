高市府要「橋科8月完成環評」？　環團批：有高度政治壓力

▲環團反對政治力介入橋頭科學園區環評。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

橋頭科學園區（橋科）環評第2次初審未過，開發單位科技部南部科學園區管理局（南科局）須繳交補件資料再審，地球公民基金會今（26日）指出，明天將進行第3次初審，但短短3週不到，質疑南科局急於送件重審，就是因為高雄市政府給予橋科開發的「高度政治壓力」。

環團直指，橋科開發範圍內，尚有一級保育類動物草鴞之棲地保育、中崎有機園區農民權益保障等爭議未解，科學園區的能資源使用及污染排放資訊也尚待釐清，但今年3月高雄市副市長羅達生公開的發言、4月高市府經發局的新聞稿均指明，「橋科預計於8月完成環評程序」，與此次送件的時間不謀而合。

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環團接著提到，高市經發局甚至表示將「加速環評、招商、聯外交通建設、土地徵收等各項行政作業」，顯見高市府的政治壓力迫使南科局草率送件、強行闖關，以符合高市府的政治期程安排。

地球公民基金會環污與能源倡議專員鄧宇佑說，高市府製造的期程壓力，迫使南科局先行送出補審資料，才與民間團體面會，令民間團體均感到非常錯愕。台灣有機農業促進基金會籌備處代表人楊登旭表示，7月19日下午，和南科局局長蘇振綱、高雄市政府農業局副局長王正一，一起在臉書直播溝通座談，但隔天卻被告知，南科早已把環評補件說明資料送交環保署，「既然都已送件，還找我們溝通談什麼？真是開中崎有機農民們一個大玩笑。」

▲環團指出，橋科開發範圍內，尚有中崎有機園區農民權益保障等爭議未解。（圖／地球公民基金會提供）



地球公民基金會主任黃斐悅表示，南科管理局並未依照一階環評的審查結論要求，在進入二階的階段提出有效的草鴞保育措施，且到了第3次審查會，仍無修改，若就此倉促通過環評，將代表橋科這個二階環評案比許多一階環評更草率。

環境權保障基金會研究員許博任表示，對比台積電二奈米建廠時程，以及半導體先進製程國際競爭壓力相對明確的竹科寶山二期擴建環評，也不曾發生政府「三不五時透過媒體對環評通過時程下指導棋」，以及「開發單位在與民間溝通前就先行將環評報告書送件」等離譜情事。許博任認為，橋頭科學園區目前進駐廠商跟建廠時程都未明，對比竹科寶山二期案，明顯沒有產業期程的壓力，只有政治期程壓力。

環團呼籲，環評委員不應通過本次初審會議，應要求南科局完整回應民間有機農業新專區、保育類物種的訴求，處理環評相關爭議與闕漏之資訊後，擇期補件再審。