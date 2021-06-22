有獎勵金拿！91萬輛車主「汽機車報廢都沒領」　5年累計5億了

▲環保署表示，機車廢車回收獎勵金有300元。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（22日）指出，統計最近5年內廢機動車輛已完成廢車車體回收但還未申請獎勵金的數量高達91萬餘輛，未領取的獎勵金累計達新台幣5億，提醒還沒申領廢機動車輛回收獎勵金的車主們，儘快透過網路，輸入車主的銀行或郵局帳號，就能申請獎勵金，且可直接匯到帳戶。

環保署表示，完成車體回收、車籍報廢後，從車體回收次日起5年內提出申請回收獎勵金，逾期則不予受理，一定要儘快至環保署資源回收網，線上申請汽車1000元、機車300元的廢車回收獎勵金。環保署說明，自87年推動至110年6月，已提供汽、機車回收獎勵達828萬輛，核發金額累計超過73億元。

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至於線上申請獎勵金，環保署強調，無須檢附任何文件及郵寄，非常快速又方便，不限任何地點都可以進行申請，目前高達9成6以上車主透過線上申領獎勵金，提醒廢車回收的車主，線上申領獎勵金，遭銀行退匯案件中約有80%是銀行帳戶輸入錯誤、或者是使用他人的帳戶，或者是車主改了名字但銀行或郵局帳號沒有修正更新，而造成退匯，呼籲車主儘速線上申領，並輸入車主正確帳號，別讓權益受損。可在網頁搜尋「資源回收網」，點選「我要獎勵金」，進入獎勵金線上申請頁面。