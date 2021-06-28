橋頭科環評初審卡關！　8／31前須評估100%再生水利用可行性

▲環團表示，橋科預定地有泥火山地形及斷層通過，南科應審慎評估地質是否適合開發。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）進行「南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議，會中認為開發單位要說明全區用水全回收可行性及達成期程，並評估於2030年達成100%再生水利用之可行性，也要具體補充溫室氣體增量抵換規劃，最後決議8月31日前補件再審。

橋頭科學園區規劃引進半導體聚落、航太產業、智慧生醫、智慧機及創新科技聚落等產業，產業用地需求為370至400公頃，橋頭園區262.39公頃。橋頭園區開發地點選在高雄市橋頭區和燕巢區的新市鎮特定區計畫範圍，其中廠商設廠用地164.27公頃，佔全區62.61％，預估該案年產值最高可達新台幣1800億，創造最多1.1萬個工作機會。

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地球公民基金會表示，開發範圍內，尚有當地斷層經過、泥火山地質與一級保育類動物草鴞之棲地是否適合開發，及中崎有機園區農民權益保障、原農地地景保留等未解爭議，橋科應具體提出2050年淨零排放路徑、100%再生水使用、100%再生能源路徑，才不會讓原已吃緊的水情雪上加霜。



環評委員認為，園區所產生廢棄物，南科管理局要能夠確認現況、產生種類，和完全處理方式外，空汙抵換也要提出怎樣能達到實質減量，且部分環委認為，竹科寶山二期擴建計畫審查時，承諾預計2030年再生水使用會達100%，認為橋頭科學園區也因如此。

▲環團認為，該案內中崎有機園區農民權益保障、原農地地景保留等爭議未解。（圖／地球公民基金會提供）



環境權保障基金會研究員許博任提到，本案屬高耗能耗水之開發案，將明顯加劇高雄地區環境負擔，用電量一年新增39.4億度電，約佔高雄市家庭用電量的7成，增量約12.6%；抵減後之溫室氣體淨排放量，一年將增加218萬噸二氧化碳當量，增量約3.9%；公共用水則將實質增加4萬噸每天，增量約2.6%。

許博任說，近期傳出台積電原先要設於中科的2奈米廠，也將落腳高雄，2奈米製程耗電耗水更是驚人，依竹科2奈米擴廠案資料推估，若台積電有一座2奈米廠落腳高雄，加計目前的橋頭科學園區設置計畫，高雄市用電量一年將增加61億度電，約是高雄市家庭用電量的1.5倍，增量19%。

最後環委請開發單位強化說明空氣污染物增量抵換之執行作法及查核方式、說明全區用水全回收可行性及達成期程，並評估於2030年達成100%再生水利用之可行性，及加強雨水貯存利用規劃；以及確認廢水放流口下游農業用水取用之因應。和盤點台南園區廢棄物產生量、處理量能、處理技術及完成時間，加強該案園區整體廢棄物管理及去化（含廢酸鹼、有機溶劑等），8月31日前補件再審。