90萬人想打高端！專家曝4族群「最有接種國產需求」

▲有90萬人意願登記表示想打高端疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心最新統計，目前願意接種高端疫苗已有90萬6311人，而就在今（2）日，食藥署也宣布已在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續作業。對於要不要打國產疫苗，專家何美鄉也提出，有「4種人會要施打國產疫苗」，不能因為有人反對國產，就忽略其他人的需求。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在《有話好說》節目中直言，有4種人會要施打國產疫苗：

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1.因個人體質／病史，如過敏、血栓等，避免莫德納或AZ疫苗，而選擇蛋白質疫苗。

2.因個人科學／科技背景，對mRNA及病毒載體（AZ疫苗）新技術平台要再觀察，因此選擇傳統蛋白質疫苗。

3.因個人對本土的支持，就是要施打國產疫苗。

4.因年齡關係，疫苗施打順序太後面，若國產疫苗量有得供應，認為可以接受，只求可以盡早施打。

何美鄉認為，上述4種人基本上都對「食藥署體系」有整體的信任感。她說，想打疫苗這是很正面的看法，雖然有人很反對國產疫苗，也抱持尊重；但即使反對，也不能忽視這些有需求的人，「在緊急狀況讓人家有（疫苗可打），這是蠻重要的。」