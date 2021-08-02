聯亞也預先做好疫苗！陳時中曝「已有19批」：等待補件中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今宣布已在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書。外界也相當關心另一家國產疫苗聯亞何時能通過EUA？對此，指揮官陳時中表示，聯亞還在補件中，但他們也一樣提前做好19批疫苗了，已經檢驗完成。

食藥署在7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑，批號為SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112、8萬6741劑審查與檢驗並核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續檢驗封緘作業，完成封緘即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

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高端已有26.5萬劑可以提供未來施打，但聯亞至今還沒過EUA。陳時中說，高端有讓他們預先做，聯亞EUA現在正在補件中，一切要看科學證據能不能說服專家，讓專家去做相關的審訂，不過現在聯亞也一樣做了19批，已經檢驗完成，有部分文件需要去補件，EUA產品都一樣，如果EUA能過，當然希望產品直接在合法合理下能上市，所以都要預做準備。